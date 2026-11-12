Boca apunta a Banfield con la Sudamericana de reojo: la formación de Arruabarrena con varios "tocados"

Boca Juniors enfrenta a Banfield el sábado en Mendoza por la Copa Argentina, con la final de la Sudamericana en la mira y algunos jugadores que llegan con lo justo.

Boca Juniors no tiene tiempo para seguir festejando. Después de quedarse con la Tabla Anual, el equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrenta a Banfield este sábado en Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina y el "Vasco" arma un equipo que combina la urgencia con el cuidado, ya que una semana después disputará la final de Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia.

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La principal señal de la práctica del miércoles fue la presencia de Tomás Aranda entre los titulares. Si bien el entrenador probó varios jugadores y no los que habitualmente arrancan en el 11, la idea de que el juvenil reemplace a Alan Velasco contra el "Taladro" no suena descabellado.

Aranda ya se recuperó de su fractura. Si bien ante Defensa y Justicia entró en el segundo tiempo desde el banco y respondió bien tras dos meses y medio sin fútbol, la idea es que vuelva a sumar minutos por Copa Argentina para que tenga ritmo de cara a la final de Colombia. Sin embargo, Arruabarrena no lo arriesgará y lloverá de a poco.

Los "tocados" de Boca

El caso de Leandro Paredes es el que más preocupa. El mediocampista acumula partidos sin descanso desde que volvió del Mundial y no está al ciento por ciento físicamente. El martes trabajó de manera diferenciada por el desgaste y el miércoles se entrenó con normalidad, pero lo relevante es que tiene el deseo de jugar todos los partidos que quedan en el año, así que el "Vasco" lo evaluará día a día.

Al igual que Paredes, Lautaro Blanco había hecho trabajos diferenciados el martes por cansancio. El miércoles volvió a entrenarse a la par del grupo y no debería tener inconvenientes para jugar, más allá de que es el jugador con más minutos del plantel en el semestre.

La situación de Rodrigo Battaglia es más delicada, ya que sigue recuperándose de las molestias en el tendón de Aquiles que tiene operado. El miércoles hizo trabajos en el campo y este jueves tendrá una exigencia mayor, por lo que dicha prueba definirá si viaja a Mendoza.

Las otras variantes de la práctica

En la práctica formal también hubo cambios en la defensa:

Nicolás Figal jugó como lateral derecho.

Facundo Herrera ocupó la zaga central, su posición habitual.

Adam Bareiro, que volvió al grupo hace varias semanas después de su operación por una hernia de disco, sumó minutos y apunta a estar en el banco de suplentes. Si eso pasa, el cuerpo técnico deberá dejar afuera a otro extranjero para respetar el cupo permitido.

Formación probable de Boca Juniors vs. Banfield

Arruabarrena repetiría una estructura muy parecida a la que le ganó a Defensa y Justicia:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco.

Boca vs. Banfield: día, hora y lo que está en juego

La semifinal de la Copa Argentina se juega el sábado 14 de noviembre a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador enfrentará a Platense en la final. Para Boca Juniors es la primera de tres semanas decisivas. El sábado 21 de noviembre jugará la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. Esa fecha condiciona cada decisión del cuerpo técnico.