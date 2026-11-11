Un jugador de Boca vivió una extraña sitación: fue llamado por Colombia, pero jugará en la Selección Argentina.

Franco Pérez vivió una semana de locos. El volante de 18 años de Boca Juniors, hijo del exjugador Omar Pérez y nacido en Medellín, figuró en la lista de la Selección Colombia Sub 19, pero dos días después su nombre desapareció sin explicación y, 48 horas más tarde, Diego Placente lo citó a la Selección Argentina Sub 20. Detrás de la baja, en Colombia apuntan a su padre.

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La duda sobre qué país iba a representar Pérez parecía resuelta el 2 de noviembre. Ese día apareció en la nómina de la Selección Colombia Sub 19 para jugar un cuadrangular en Estados Unidos. Según la prensa colombiana, tenía los papeles en regla y los pasajes listos para sumarse al grupo en Bogotá. Pero el viaje nunca se concretó.

Dos días después, la publicación con la nómina se borró de las redes de la Selección Colombia. En el sitio web de la federación quedó una lista nueva y el juvenil de Boca era la única baja respecto del anuncio original. "Acá nadie ha querido hablar del tema. Simplemente publicaron una lista, la borraron y publicaron otra sin Pérez", contó una fuente vinculada al fútbol colombiano.

La Federación Colombiana de Fútbol no dio explicaciones. Según una versión, desde Colombia le avisaron a Boca que se trataba de una "decisión técnica". Según informó La Nación, en Ezeiza prefirieron no responder a las consultas sobre el cambio de decisión.

La primera citación a la Selección Argentina

El final fue feliz para el volante. Apenas 48 horas después, Placente lo convocó a la Selección Argentina Sub 20 para entrenar en Ezeiza pensando en el próximo Sudamericano, que justamente se juega en Colombia.

Foto Instagram @francoperez10.

Es su primera citación con la Argentina. Franco Pérez lo celebró en Instagram con tres emojis. En esta etapa, el reglamento le permite a un jugador entrenar con distintas selecciones, así que todavía no hay una elección definitiva.

Omar Pérez, en el centro de las sospechas

La falta de explicaciones abrió varias hipótesis, y casi todas llevan al padre del jugador. Omar Pérez es ídolo de Independiente Santa Fe y Franco nació en Medellín durante su etapa en Colombia.

El periodista Eduardo Luis López, de RCN y Win Sports, dijo que la baja podría responder a una disputa dirigencial con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe y miembro de la comisión de marketing de la Dimayor.

López también habló de cómo recibió la noticia el juvenil: "Quedó para ir al psicólogo. Terminó destrozado cuando le dijeron que no viajaba". Y agregó: "Esto es un microciclo, así que tiene que tener paciencia, porque en diciembre viene otro y de pronto lo pueden llamar".

El periodista Juan Felipe Cadavid dio otra explicación. Según él, Omar Pérez "forma parte de la directiva de una liga pirata llamada Liga del Dorado, que la Federación Colombiana de Fútbol no autoriza". En ese caso, la desconvocatoria habría sido una represalia de los dirigentes contra el padre.

Quién es Franco Pérez, la joya de Boca Juniors

Franco junto a su padre, Omar, exjugador de Boca, en el predio de Ezeiza del "Xeneize". @chipakero

Franco Pérez es un mediocampista de 18 años con doble nacionalidad, argentina y colombiana. Se destaca por su despliegue y su visión de juego.

Sus números en la Reserva

Partidos: 21.

Goles: 3.

Asistencias: 2.

Antes de cumplir 18 años, le marcó un gol a River en el clásico de Reserva, que terminó 2-2.

Contrato hasta 2028 y entrenamientos con Primera

Hace unas semanas, Boca Juniors le firmó su primer contrato profesional, hasta diciembre de 2028, para frenar el interés de clubes del exterior. Además, ya entrenó con el plantel de Primera de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en Ezeiza. Ahora el foco está puesto en la Selección Argentina, que se adelantó en la pelea por una de las grandes promesas del club.