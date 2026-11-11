La sorpresa de última hora que Conmebol le dio a Boca para la final de la Copa Sudamericana: "Suspender"

La inesperada noticia que la Conmebol le dio a Boca antes de la final de la Copa Sudamericana (foto: Conmebol).

La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) le dio una sorpresa de última hora a Boca Juniors, antes de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro de Brasil. El choque por el título del segundo máximo certamen continental será el sábado 21 de noviembre desde las 19.30 de Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

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La entidad madre de América, presidida por el paraguayo Alejandro Domínguez, le advirtió al club de La Ribera que puede llegar a suspenderse el show musical previo que suele haber en este tipo de definiciones. De acuerdo con la información del cronista Diego Monroig en SportsCenter (ESPN), el "Xeneize" por ahora postergó las negociaciones que tenía con distintas bandas como para representar a este país en ese momento tan emblemático.

Si bien seguramente habrá más novedades al respecto en los próximos días, es probable que no haya un show musical previo en la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro. En las últimas presentaciones de los equipos argentinos en estas jornadas, aparecieron El Pepo para Racing contra Cruzeiro de Brasil en el 2024 en Asunción de Paraguay (victoria por 3-1) y Los del Fuego en Lanús ante el propio Mineiro en la misma ciudad, en el 2025 (0-0 y triunfo por 5-4 en la tanda de penales). Este cotejo será determinante para el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, que intentará quebrar una sequía de 18 años sin trofeos internacionales.

La inesperada noticia que la Conmebol le dio a Boca antes de la final de la Copa Sudamericana (foto: Conmebol).

Cuándo juega Boca la final de la Copa Sudamericana: día, hora, TV en vivo y streaming

La definición por el trofeo ante Atlético Mineiro será el sábado 21 de noviembre del 2026 desde las 19.30 horas de Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Con la terna arbitral a definir todavía, la transmisión en vivo será de los canales ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Flow.

El camino de Boca a la final de la Sudamericana