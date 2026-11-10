Cuáles son los títulos que puede ganar Boca después de ser campeón de la anual

Boca Juniors se consagró campeón de la tabla anual tras el triunfo sobre el final ante Defensa y Justicia, pero ahora afrontará otros compromisos para volver a coronarse. El "Xeneize" puede cerrar el 2026 con cuatro trofeos más e incluso lograr la clasificación a otros para disputarlos en 2027, aunque dependerá de lo que suceda en la cancha. Cuáles son los torneos que puede ganar el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena el año que viene.

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Qué títulos puede ganar Boca en 2027 tras ser campeón de la tabla anual

En principio, con haber sido campeón se clasificó a la Supercopa Internacional que disputará contra el ganador del Trofeo de Campeones, que se conocerá antes de fin de año. Pero ganando los tres frentes que le quedan accedería a otros partidos por copa:

Si gana el Clausura: jugará el Trofeo de Campeones.

Si gana la Copa Argentina: jugará la Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.

Si gana la Sudamericana: jugará la Recopa Sudamericana.

Está clasificado a la Supercopa Internacional por ganar la tabla anual.

Boca Juniors va por todo en lo que falta del 2026 y apunta al 2027

Cuándo vuelve a jugar Boca: duelo por Copa Argentina ante Banfield, final de la Sudamericana y octavos del Clausura

Después de la consagración en la tabla anual con la victoria agónica ante Defensa y Justicia, Boca tendrá otro desafío fuerte por delante. El próximo sábado 14 de noviembre enfrentará a Banfield en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por la semifinal de la Copa Argentina buscando el boleto a la final donde espera Platense. A su vez, una semana después disputará el duelo decisivo de la Sudamericana contra Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia.

En cuanto al cruce contra Independiente Rivadavia de Mendoza por los cuartos del Clausura, todavía no tiene fecha confirmado pero sí se sabe que será en La Bombonera. Ante el importante compromiso internacional del sábado 21, se estima que el duelo ante la "Lepra" sería unos pocos días después aunque resta que la Liga Profesional lo haga oficial. El que avance de ronda se verá las caras con el que triunfe entre Gimnasia de La Plata y Newell's, que se desarrollará en cancha del "Lobo".

Cuántos títulos tiene Boca: amateurismo, profesionalismo e internacionales

El "Xeneize" acumula un total de 75 trofeos a lo largo de su historia en el que se incluyen títulos locales de liga, Apertura, Clausura y los antiguos torneos largos de los cuales tiene 36. Además, 17 copas que ganó con el paso de los años tanto recientes como de hace varios años atrás en el ámbito doméstico. Por último, en el plano internacional acumula las seis Libertadores, las tres Intercontinentales, las dos Sudamericanas más las Recopas,entre otras las que en total llegan a 18 y se suman las 4 que la AFA y la AUF tuvieron en conjunto.

A su vez, Boca lidera el ranking de los máximos ganadores entre amateurismo y profesionalismo en el que supera a River. El "Millonario" acumula 72, pero ahora el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena puede extender aún más la ventaja antes de que termine el año. Por otro lado, tendrá la inmejorable chance de acrecentar dicho número en 2027 si es que clasifica saliendo campeón de lo que le queda.