Desde Boca Juniors sacaron a la luz la gran emoción que vivió su entrenador, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, antes del partido contra Defensa y Justicia que significó el título de la tabla anual 2026 en La Bombonera. El gol de Enner Valencia en el último minuto le dio el trofeo al "Xeneize" como local y desató el desaforado festejo de las 50.000 personas que colmaron el estadio para una nueva coronación en casa. En ESPN, el cronista Diego Monroig aportó detalles de lo sucedido en la arenga previa al encuentro.

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El periodista deportivo que cubre la actualidad del cuadro de La Ribera desde hace mucho tiempo confirmó que "fue tan importante lo que ocurrió el sábado que, en la charla técnica, Arruabarrena no la pudo terminar por la emoción que sintió". Incluso, mencionó que se trató de "una arenga multitudinaria" por parte de los futbolistas, quienes "salieron al campo directamente". Por último, el reportero aseveró que "se notó la tensión emocional de los jugadores y del cuerpo técnico, que repercutió en calambres en los propios jugadores".

Revelan la gran emoción de Arruabarrena en la previa al título de Boca.

Si bien Boca ganó por 1-0 sobre la hora y se llevó el trofeo en La Bombonera, lo concreto es que el equipo del "Vasco" Arruabarrena no jugó bien. De hecho, sufrió mucho en el primer tiempo, cuando Defensa y Justicia desperdició tres oportunidades nítidas para abrir el marcador. Ya en el complemento, el local dominó el desarrollo y hasta mereció el gol, que recién llegó a los 50 minutos como consecuencia de la salida en falso del arquero Matías Borgogno.

Boca campeón de la tabla anual 2026: todos los partidos

Torneo Apertura 2026

Fecha 1: Boca Juniors 1 - 0 Deportivo Riestra

Fecha 2: Estudiantes de La Plata 2 - 1 Boca Juniors

Fecha 3: Boca Juniors 2 - 0 Newell's

Fecha 4: Vélez 2 - 1 Boca Juniors

Fecha 5: Boca Juniors 0 - 0 Platense

Fecha 6: Boca Juniors 0 - 0 Racing Club

Fecha 7: Lanús 0 - 3 Boca Juniors

Fecha 8: Boca Juniors 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (LP)

Fecha 9: Central Córdoba (SE) 1 - 2 Boca Juniors

Fecha 10: Boca Juniors 1 - 1 San Lorenzo

Fecha 11: Unión de Santa Fe 1 - 1 Boca Juniors

Fecha 12: Boca Juniors 2 - 0 Instituto

Fecha 13: Talleres (C) 0 - 1 Boca Juniors

Fecha 14: Boca Juniors 1 - 1 Independiente

Fecha 15 (Interzonal): River Plate 0 - 1 Boca Juniors

Fecha 16: Defensa y Justicia 0 - 4 Boca Juniors.

Torneo Clausura 2026

Fecha 1: Deportivo Riestra 3 - 0 Boca Juniors

Fecha 2: Boca Juniors 1 - 0 Estudiantes de La Plata

Fecha 3: Newell's Old Boys 2 - 2 Boca Juniors

Fecha 4: Boca Juniors 1 - 1 Vélez Sarsfield

Fecha 5: Platense 1 - 1 Boca Juniors

Fecha 6: Racing Club 1 - 1 Boca Juniors

Fecha 7: Boca Juniors 1 - 0 Lanús

Fecha 8: Gimnasia y Esgrima (LP) 2 - 2 Boca Juniors

Fecha 9: Boca Juniors 3 - 1 Central Córdoba (SE)

Fecha 10: San Lorenzo 0 - 2 Boca Juniors

Fecha 11: Boca Juniors 3 - 0 Unión de Santa Fe

Fecha 12: Instituto 2 - 2 Boca Juniors

Fecha 13: Boca Juniors 2 - 1 Talleres (C)

Fecha 14: Independiente 0 - 1 Boca Juniors

Fecha 15 (Interzonal): Boca Juniors 1 - 0 River Plate