Papelón de Mauricio Macri: se perdió a Boca campeón por ir a ver un partido de rugby

Mauricio Macri hizo un papelón histórico, ya que mientras su amado Boca Juniors definía el título de la tabla anual 2026 del fútbol argentino, prefirió ir a ver un partido de rugby. El expresidente del club de La Ribera, entre 1995 y 2007, estuvo en la cancha de Newman, que se consagró campeón del torneo de la URBA luego de un dramático triunfo por 33 a 32 frente a Hindú como local.

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El ex Jefe de Estado le brindó una entrevista a un periodista de Feed (Información Clara) y dejó en claro que, al parecer, le interesó más ese encuentro que el del "Xeneize". Incluso, el joven que dialogó con él le dijo sinceramente que "los colores de Boca están del otro lado y encima está en otra cancha...". "Alentando en esto y con un oído puesto en el otro", fue la respuesta del ingeniero de 67 años, quien estudió en el Colegio Cardenal Newman en la Primaria y la Secundaria antes de recibirse en Ingeniería en la UCA (Universidad Católica Argentina).

"Uno fue a este colegio y, la verdad, lo sigue... Muy orgulloso de lo que ha hecho Newman, con un modelo de institución, de equipo... Que todos los equipos hayan llegado a las finales demuestra que se ha crecido mucho en todos estos años", analizó Macri. Incluso, manifestó que "es una mística, un sentido de pertenencia, y se sabe que cuando uno genera un equipo, 1+1 no es igual a 2, es igual a 3. Hay un plus. Aparte Boca... Digo, Newman saca jugadores de calidad".

Por último, acerca de las diferencias entre el rugby y el fútbol, al exmandamás del "Xeneize" aseguró que "el rugby es más Fair Play (Juego Limpio). Se juega mucho más dentro del respeto de las reglas. En el fútbol está bien visto el que finge un penal, una falta, en el rugby es como que esas cosas... Es más serio". "Tenías que estar en La Boca vos, eh", le gritó un hincha a la pasada. "Bueno, que gane Newman y que gane Boca", cerró el periodista. "Absolutamente...", completó el líder del PRO.

Macri, peleado con Juan Román Riquelme, puso a Newman por encima de Boca

Se trató de otro gesto de desprecio del expresidente para la gestión actual del ídolo. De hecho, lo enfrentó públicamente en reiteradas oportunidades y hasta se presentó como candidato a vicepresidente por la oposición en las elecciones de diciembre del 2023, cuando ni siquiera fue a votar y sí lo hizo su aliado político Javier Milei en La Bombonera. La fórmula que entonces lideró Andrés Ibarra cayó en los comicios frente a la de Riquelme y Jorge Amor Ameal por 65% a 35% aproximadamente.

La disputa entre Macri y Riquelme comenzó allá por el 8 de abril de 2001, cuando el exfutbolista le hizo un gol a River en "el Superclásico" en "la Bombonera" y se lo dedicó a Macri con el ya famoso gesto del Topo Gigio, un programa de televisión infantil de la época. El entonces Presidente de Boca estaba en el palco y simplemente se limitó a sonreír junto a sus allegados que lo rodeaban y a mirar la repetición por la televisión.

En el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura de aquel año, "el Xeneize" se quedó con la victoria por 3-0 y, a los 72 minutos, el crack aprovechó el rebote del penal que le atajó Franco Costanzo para decretar el 2-0 parcial e inmediatamente dirigirse hacia el sector en el que estaba el mandamás de la institución. Allí, entonces, se paró, se llevó las manos detrás de las orejas y miró fijamente hacia el palco con el rostro serio durante varios segundos, como demostración de que algo no le gustaba.

Astuto, una vez culminado el encuentro en el que Boca aplastó a River, Riquelme fue consultado por el periodista Miguel Ángel "Tití" Fernández en pleno campo de juego por la peculiar celebración y, fiel a su estilo, se limitó a decir irónicamente que "no fue nada especial, solamente que a mi fija (Florencia) le gusta el Topo Gigio y nada más".

La verdadera razón era que el "10" era la figura del equipo multicampeón de Carlos Bianchi, pero la dirigencia no quería pagarle un contrato acorde a ello y tampoco dejarlo salir a Barcelona en el inminente mercado de pases de junio. La situación que fue acrecentando la molestia del ídolo, que de hecho estalló en ese momento. De cualquier manera, una temporada más tarde, "el Torero" fue finalmente transferido a la institución catalana por alrededor de 15 millones de euros.

El histórico Topo Gigio, un quiebre en la relación entre Macri y Riquelme.

Si bien los problemas entre los dos habían comenzado unos meses antes de tal recordado suceso, los mismos se potenciaron más adelante, en especial con Daniel Angelici, el socio de Macri, quien fue tesorero y más tarde el Presidente de Boca entre 2011 y 2019. Allí hubo inconvenientes porque "el Tano" no le ofreció el salario que el ex-Argentinos pretendía en su época como jugador y, una vez ya retirado, todo explotó cuando Román decidió apoyar a Jorge Amor Ameal en la fórmula para las elecciones.

Entonces, el empresario trató al exfutbolista públicamente de "mentiroso, cínico, mitómano" y demás antes de que finalmente Ameal, Riquelme y Mario Pergolini se impusieran en los comicios con casi el 53% de los 43 mil votos totales. En los últimos comicios, en diciembre del 2023, hubo maniobras "sucias" de todo tipo por parte de Macri, que otra vez cayó en las urnas a manos del ídolo.