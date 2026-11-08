Boca no para y quiere sacarle a Racing a Rodrigo De Paul en 2027

En caso de concretarse, se trataría de uno de los fichajes más importantes del fútbol argentino en el mercado de pases del verano de la temporada 2027. Esto se debe a que Rodrigo De Paul se encontraría con ganas de marcharse de la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos por un tiempo y pareciera que Boca Juniors es el único que se encuentra interesado de gran manera como para avanzar en su contratación, al margen del sueño de Racing.

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Todo es producto de que la MLS decidió cambiar su calendario para ajustarse de gran manera al de Europa, y esto dará lugar a un nuevo certamen intermedio que fue denominado Sprint Season, en el que cada uno de los equipos disputará un total de 14 partidos y luego avanzarán los mejores ocho a una zona de eliminación directa. Es por ello que se analiza que muchas figuras salgan por un semestre y que luego regresen para el inicio formal de la temporada del fútbol norteamericano.

Es allí donde el portal MLS Español expone que De Paul podría llegar a celebrar su salida del Inter Miami para sumar minutos en otro equipo y así llegar con cierto rodaje a la competencia que iniciará en agosto. Se menciona que Boca podría ser uno de sus posibles destinos a partir de un trabajo en conjunto que Leandro Paredes y Juan Román Riquelme estarían llevando a cabo para tratar de convencerlo.

No obstante, hay un detalle más que importante porque también se encuentra Racing, que buscaría sumar a De Paul al menos por una temporada, con el fin de darle un salto de calidad a un equipo que no peleará nada internacional en la próxima temporada. La intención de Diego Milito es captar figuras de cierto renombre con el fin de presentar una jerarquía en cancha que permita olvidar la pésima campaña que se llevó a cabo durante 2026.

Por otro lado, todo hace pensar que la salida del "Motorcito" podría darse por medio de un préstamo, debido a que mantiene un contrato vigente hasta diciembre de 2029 y no hay una intención del Inter Miami de desprenderse de su ficha, al menos de manera definitiva. Un jugador por el que se realizó una inversión de 15 millones de euros para sacarlo del Atlético de Madrid. Por ende, cualquiera que lo pretenda tendrá que abonar una cifra más o menos similar.

Por qué De Paul no es convocado a la Selección Argentina

En la nómina de jugadores convocados a la Selección Argentina de cara a la fecha FIFA de noviembre se puede apreciar que nuevamente el nombre de Rodrigo De Paul se encuentra ausente. Algo que encendió varias alarmas entre los hinchas. La respuesta que trascendió sobre su ausencia es que Lionel Scaloni estaría ingresando en un proceso de renovación de nombres y el volante del Inter Miami habría perdido una gran cantidad de terreno en su consideración. Por lo tanto, los partidos como volante del conjunto argentino habrían llegado a su fin para el "Motorcito".