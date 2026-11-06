Cami Homs decidió contar el calvario que vivió cuando fue pareja de De Paul: "Me quedaba sin aire"

Cami Homs habló sobre la exposición mediatice que sufrió tras su separación con Rodrigo De Paul y la posterior relación del futbolista con Tini Stoessel.

Durante una transmisión en vivo del ciclo de streaming Growing Voices Podcast, Cami Homs habló sobre cómo atravesó el escándalo mediático que rodeó su separación de Rodrigo De Paul y la posterior relación del futbolista con la cantante argentina Tini Stoessel.

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En su momento, la creadora de contenido confesó que enterarse del romance entre De Paul y Tini Stoessel fue un momento "medio shockeante". La noticia la golpeó en una etapa de vulnerabilidad, ya que los rumores e indicios comenzaron de su segundo hijo, Bautista, en julio de 2021.

En ese marco, durante su paso por el ciclo, se refirió a la exposición mediática que tuvo la separación y apuntó contra los medios de comunicación: “Hay muchísimos programas a los que les gusta hablar de la vida de los demás, y eso es algo que a mí nunca me va a gustar. Yo siempre trato de ser muy transparente con las cosas que digo y con mi forma de ser. Más de una vez quise mandar a la mierda a más de una persona”.

Cami Homs se refirió a la exposición mediática que tuvo su separación con Rodrigo de Paul

Además, reconoció que al principio le costó aparecer delante de una cámara ya que estaba atravesando un momento delicado: “Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Aparte yo estaba pasando un momento muy vulnerable y estaba súper sensible, y fue ahí cuando más se aprovecharon”.

Finalmente, señaló que sus hijos ayudaron mucho en el proceso: “La gente piensa que sufrí mucho más de lo que realmente sufrí, y la verdad es que yo me levantaba todos los días y cuando veía a mis hijos pensaba que nada más malo me podía pasar. Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia”.