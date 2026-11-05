El principal vínculo de Macri con Paraguay es su buena sintonía con el expresidente y titular del Partido Colorado, Horacio Cartés

Mauricio Macri elogió al renunciado presidente de Paraguay, Santiago Peña, justo en la jornada en la que presentó su dimisión, a raíz de la escalada de una crisis financiera producida por la caída del Ueno Bank, que arrastró a miles de clientes.

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El titular del PRO participó de una jornada del Foro ABECEB, en Puerto Madero. En una de sus reflexiones, expresó: “El poder se escapa así..., miren lo que le pasó a Peña hoy, que para mí es un dirigente de primer nivel. Todavía no pude estudiar lo que pasó en Paraguay. Pero en una tarde, en 48 horas, se acabó el presidente”, dijo.

La trastienda del vínculo: la sintonía con Horacio Cartés y el giro del Partido Colorado

El principal vínculo de Macri con Paraguay es su buena sintonía con el expresidente y titular del Partido Colorado, Horacio Cartés, a quien fue a visitar en avión cuando estaban las restricciones por el Covid en 2020. Hoy, el líder del espacio que gobierna el país en la mayor parte del siglo XX le retiró el apoyo a Peña.

¿Por qué renunció Santiago Peña a la presidencia de Paraguay?

Peña anunció su renuncia por el escándalo del Ueno Bank, que provocó una fuerte crisis financiera y el incremento de la incertidumbre de ahorristas. Al cierre de la jornada, avanza la posibilidad de que se le haga juicio político.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad del país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", dijo en un video publicado en X.

En el video, Peña aseguró que se trata de "uno de los momentos más difíciles" de su vida y pidió "disculpas" a los ciudadanos paraguayos por la situación que atraviesa el país. "Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Cada día asumí la responsabilidad de trabajar por el Paraguay", señaló.

El colapso de Ueno Bank: protestas, cuentas bloqueadas y una corrida sin salida

Su renuncia se dio luego de que estallara la crisis del Ueno Bank, que atravesaba serias dificultades de solvencia, que contaba con casi tres millones de clientes y administraba fondos de organismos públicos. La interrupción de sus servicios impidió que los usuarios accedieran a sus cuentas y desató fuertes protestas en todo el país.

"Hoy mi prioridad es la tranquilidad de los paraguayos, que confiaron sus ahorros en el sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificio y proyectos familiares. Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos, que se protejan los recursos que pertenecen a todos los paraguayos", remarcó.

Su salida sucedió tras la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y en medio del avance del juicio político contra Peña en el Congreso paraguayo.