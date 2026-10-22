Impacto en el rugby: una jugadora murió en pleno partido en Francia tras un golpe

El rugby francés está de luto por la muerte de una jugadora de 17 años, tras recibir un golpe en la cabeza.

El rugby de Francia está conmocionado por la muerte de Cléa Menier, una jugadora de 17 años del Union du Bassin Marmandais. La joven recibió un golpe en la cabeza durante un partido juvenil ante Agen Agglo Rugby, el sábado 17 de octubre en Marmande, y sufrió un paro cardíaco. Fue reanimada en el campo y trasladada al hospital Pellegrin de Burdeos, donde murió días después.

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El accidente ocurrió en el estadio Dartiailh de Marmande, en el departamento de Lot-et-Garonne, durante un partido de la categoría sub-18 entre el Union du Bassin Marmandais y Agen Agglo Rugby. Cléa, que jugaba como tercera línea, sufrió un golpe en la cabeza en una acción del juego.

Según el diario regional La Dépêche du Midi, el impacto le provocó un paro cardíaco en el campo. Los bomberos llegaron al estadio y lograron reanimarla, sin embargo, luego de ser trasladada en estado crítico al hospital Pellegrin de Burdeos, falleció a causa de las heridas.

El club anunció su muerte el miércoles 21 de octubre. Ni la institución ni la Federación Francesa de Rugby (FFR) informaron cuál fue la lesión exacta. De acuerdo con el medio Ouest-France, que citó a medios locales, la jugadora fue víctima de un mal tackle. Entre quienes estaban en el estadio todavía hay preguntas sobre lo que sucedió. "Vimos el golpe, no fue tan violento. No me esperaba un desenlace tan terrible", contó una hincha del club local a France 3.

La FFR investigará las circunstancias

La Federación Francesa de Rugby no se pronunció sobre las causas de la muerte, pero aseguró que hará todo lo posible por esclarecer lo ocurrido. En un comunicado, también expresó su apoyo a la familia y al entorno de la jugadora.

"Esta desaparición conmociona a toda la familia del rugby", señaló la FFR. El texto extendió su solidaridad a "sus compañeras de equipo, a sus entrenadores, a los árbitros y a todos los miembros" del club de Marmande, "hoy golpeados por esta terrible prueba". La federación puso en marcha de inmediato una unidad de apoyo psicológico para acompañar a todas las personas afectadas.

El mensaje del Union du Bassin Marmandais

El club de Cléa, que jugaba en la categoría cadetas, difundió un comunicado en el que habló de un "dolor indescriptible". También agradeció a los bomberos, al servicio móvil de urgencias (SMUR) y al equipo de terapia intensiva del hospital de Burdeos.

"Nuestros primeros pensamientos están con su familia: sus padres, Cécile y Johann; su hermano, Clément, y su hermana, Coline, jugadora con licencia en la categoría cadete de nuestro club", expresó la institución. El mensaje incluyó a "sus compañeras de equipo, sus educadores y todas aquellas personas que tuvieron la suerte de conocerla y de compartir con ella su pasión por el rugby".

"Esta prueba es terrible para nuestro club. La atravesaremos juntos, unidos y solidarios, cuidándonos unos a otros", cerró el texto. Desde Agen Agglo Rugby, el rival de aquel partido, enviaron sus condolencias a la familia, a las jugadoras, a los entrenadores y a los dirigentes del club de Marmande.

El comunicado del club Union du Bassin Marmandais.

El riesgo de las conmociones cerebrales en el rugby

La muerte de Cléa vuelve a poner en debate los golpes en la cabeza en el deporte. En Francia, unos 100.000 deportistas sufren una conmoción cerebral por año. En el rugby, ese tipo de lesión representa el 20% del total, según una investigación de France 3.

El mismo informe señala que las mujeres que juegan al rugby están más expuestas a estos riesgos que los hombres. Además, los médicos deportivos atienden cada vez más pacientes con síntomas crónicos por conmociones repetidas. Por ahora, la causa exacta de la muerte de Cléa no se informó oficialmente. Será la investigación anunciada por la FFR la que deberá establecer cómo se produjo la lesión.