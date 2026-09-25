Los Pumas modifican su cuerpo técnico: Andrés Bordoy dejará el staff por decisión de Felipe Contepomi a poco más de un año del Mundial 2027.

A poco más de un año del Mundial de Rugby 2027, Felipe Contepomi tomó una decisión que modifica la estructura de Los Pumas. Andrés Bordoy, responsables del trabajo con los forwards y el scrum, dejará de integrar el cuerpo técnico y su salida abre ahora una incógnita sobre quién ocupará ese lugar en la recta final de la preparación para Australia.

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La noticia fue confirmada por la Unión Argentina de Rugby (UAR), que comunicó la salida de Bordoy del staff de Los Pumas. La determinación fue tomada por Contepomi, quien trabaja en la reorganización de su equipo de colaboradores de cara a los próximos compromisos internacionales.

Aunque hasta el momento no hay información sobre los motivos que llevaron a Contepomi a separar al rosarino, lo cierto es que, desde hace varios años, el scrum viene sufriendo una merma considerable, incluso antes de la llegada de Bordoy, que no pudo mejorar el desempeño en una formación clave para el juego. Además, en el line, otra de las áreas que manejaba el asistente, Los Pumas tampoco lograron regularidad y una fortaleza sostenida para construir confianza.

El cambio se produce en un momento particular del ciclo, con el Mundial de 2027 cada vez más cerca (octubre-noviembre) y después de una temporada de mucha exigencia para el seleccionado. Bordoy, de 45 años y nacido en Rosario, tenía una extensa trayectoria dentro de la estructura del rugby argentino y se incorporó a la UAR en 2018 junto a Gonzalo Quesada, con quien ya había trabajado anteriormente en Jaguares.

Su llegada específicamente al staff de Los Pumas ocurrió en 2022, durante la conducción del australiano Michael Cheika. Posteriormente, consiguió mantenerse dentro del cuerpo técnico cuando Contepomi asumió como head coach en 2024, quien tamibén había sido asistente del coach austrliano.

Qué función cumplía Andrés Bordoy y quién podría reemplazarlo

Durante sus años en el seleccionado, Bordoy estuvo principalmente relacionado con el trabajo de los forwards. Además, fue referente nacional de scrum y participó en distintas tareas vinculadas con el desarrollo dentro de la estructura del rugby argentino.

Por eso, su salida no representa solamente una modificación administrativa en el staff, sino que tmbién deja abierta una incógnita en un área particularmente importante para Los Pumas: quién asumirá el trabajo específico con los delanteros y el scrum. Varias versioens periodísticas señalan que quien podría ocupar el lugar de Bordoy es Marcos Ayerza, ex-pilar de gran recorrido en Inglaterra y Los Pumas, actualmente en Newman.

La UAR todavía no anunció al reemplazante. La entidad informó que la conformación definitiva del cuerpo técnico será comunicada más adelante, antes de la próxima ventana internacional de noviembre. Mientras tanto, Juan Fernández Lobbe continuará al frente de las tareas relacionadas con el line y el ruck, mientras que el neozelandés Kendrick Lynn también seguirá formando parte del equipo de Contepomi.

El comunicado de la UAR

La Unión Argentina de Rugby confirmó la decisión con un breve comunicado en el que destacó el trabajo realizado por Bordoy durante su etapa en el seleccionado. “La Unión Argentina de Rugby informa que Andrés Bordoy dejará de formar parte del staff técnico de Los Pumas, por decisión del head coach, Felipe Contepomi”, expresó la entidad.

La UAR también reconoció el compromiso y la profesionalidad del entrenador, aunque no informó cuáles fueron los motivos concretos que llevaron a Contepomi a disponer su salida.

El calendario que espera a Los Pumas en noviembre

Argentina tendrá una gira de tres partidos durante noviembre, con compromisos ante Irlanda, Italia y Francia. El primer encuentro será el viernes 6 de noviembre a las 17.10 contra Irlanda, en Dublín. Una semana después, el sábado 14, Los Pumas se enfrentarán con Italia a las 8.40 en Génova.

El último partido será frente a Francia, el sábado 21 a las 17.10 en París. Los tres encuentros serán importantes dentro de la preparación rumbo al Mundial de Rugby Australia 2027, especialmente en un momento en el que Contepomi comienza a definir la estructura con la que buscará afrontar la parte decisiva de su ciclo.