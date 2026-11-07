Boca campeón de la tabla anual: el recorrido del equipo del Vasco Arruabarrena

Boca Juniors se consagró campeón de la tabla anual del fútbol argentino este sábado 7 de noviembre. Con el gol de Enner Valencia en el final, el "Xeneize" de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se impuso por 1 a 0 contra Defensa y Justicia para levantar el título dejando a Rosario Central en segundo lugar. El camino del elenco "Azul y Oro" con Leandro Paredes como capitán a lo largo del año para sumar una nueva estrella a su escudo con el DT que volvió y ahora van por la Copa Argentina, la Sudamericana y el Torneo Clausura en el cierre del 2026.

{{{htmlAmp}}}

El gol de Enner Valencia para que Boca se consagre campeón de la tabla anual

Torneo Apertura 2026

Fecha 1 (25/01): Boca Juniors 1 - 0 Deportivo Riestra

Fecha 2 (28/01): Estudiantes (LP) 2 - 1 Boca Juniors

Fecha 3 (01/02): Boca Juniors 2 - 0 Newell's Old Boys

Fecha 4 (08/02): Vélez Sarsfield 2 - 1 Boca Juniors

Fecha 5 (15/02): Boca Juniors 0 - 0 Platense

Fecha 6 (20/02): Boca Juniors 0 - 0 Racing Club

Fecha 7 (04/03): Lanús 0 - 3 Boca Juniors

Fecha 8 (28/02): Boca Juniors 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M)

Fecha 9 (02/05): Central Córdoba 1 - 2 Boca Juniors

Fecha 10 (11/03): Boca Juniors 1 - 1 San Lorenzo

Fecha 11 (15/03): Unión 1 - 1 Boca Juniors

Fecha 12 (22/03): Boca Juniors 2 - 0 Instituto

Fecha 13 (02/04): Talleres (C) 0 - 1 Boca Juniors

Fecha 14 (11/04): Boca Juniors 1 - 1 Independiente

Fecha 15 (19/04): River Plate 0 - 1 Boca Juniors

Fecha 16 (23/04): Defensa y Justicia 0 - 4 Boca Juniors

Torneo Clausura 2026