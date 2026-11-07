Boca campeón de la tabla anual: el recorrido del equipo del Vasco Arruabarrena

Boca Juniors se consagró campeón de la tabla anual del fútbol argentino este sábado 7 de noviembre. Con el gol de Enner Valencia en el final, el "Xeneize" de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se impuso por 1 a 0 contra Defensa y Justicia para levantar el título dejando a Rosario Central en segundo lugar. El camino del elenco "Azul y Oro" con Leandro Paredes como capitán a lo largo del año para sumar una nueva estrella a su escudo con el DT que volvió y ahora van por la Copa Argentina, la Sudamericana y el Torneo Clausura en el cierre del 2026.
El gol de Enner Valencia para que Boca se consagre campeón de la tabla anual
Torneo Apertura 2026
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Fecha 1 (25/01): Boca Juniors 1 - 0 Deportivo Riestra
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Fecha 2 (28/01): Estudiantes (LP) 2 - 1 Boca Juniors
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Fecha 3 (01/02): Boca Juniors 2 - 0 Newell's Old Boys
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Fecha 4 (08/02): Vélez Sarsfield 2 - 1 Boca Juniors
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Fecha 5 (15/02): Boca Juniors 0 - 0 Platense
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Fecha 6 (20/02): Boca Juniors 0 - 0 Racing Club
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Fecha 7 (04/03): Lanús 0 - 3 Boca Juniors
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Fecha 8 (28/02): Boca Juniors 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (M)
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Fecha 9 (02/05): Central Córdoba 1 - 2 Boca Juniors
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Fecha 10 (11/03): Boca Juniors 1 - 1 San Lorenzo
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Fecha 11 (15/03): Unión 1 - 1 Boca Juniors
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Fecha 12 (22/03): Boca Juniors 2 - 0 Instituto
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Fecha 13 (02/04): Talleres (C) 0 - 1 Boca Juniors
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Fecha 14 (11/04): Boca Juniors 1 - 1 Independiente
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Fecha 15 (19/04): River Plate 0 - 1 Boca Juniors
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Fecha 16 (23/04): Defensa y Justicia 0 - 4 Boca Juniors
Torneo Clausura 2026
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Fecha 1 (26/07): Deportivo Riestra 3 - 0 Boca Juniors
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Fecha 2 (05/08): Boca Juniors 1 - 0 Estudiantes (LP)
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Fecha 3 (02/08): Newell's Old Boys 2 - 2 Boca Juniors
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Fecha 4 (08/08): Boca Juniors 1 - 1 Vélez Sarsfield
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Fecha 5 (15/08): Platense 1 - 1 Boca Juniors
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Fecha 6 (23/08): Racing Club 1 - 1 Boca Juniors
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Fecha 7 (28/08): Boca Juniors 1 - 0 Lanús
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Fecha 8 (05/09): Gimnasia y Esgrima (M) 2 - 2 Boca Juniors
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Fecha 9 (11/09): Boca Juniors 3 - 1 Central Córdoba
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Fecha 10 (20/09): San Lorenzo 0 - 2 Boca Juniors
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Fecha 11 (02/10): Boca Juniors 3 - 0 Unión
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Fecha 12 (09/10): Instituto 2 - 2 Boca Juniors
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Fecha 13 (16/10): Boca Juniors 2 - 1 Talleres (C)
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Fecha 14 (25/10): Independiente 0 - 1 Boca Juniors
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Fecha 15 (01/11): Boca Juniors 1 - 0 River Plate
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Fecha 16 (07/11): Boca Juniors 1 - 0 Defensa y Justicia