Qué copa puede ganar Boca si sale campeón de la tabla anual en el fútbol argentino

Boca Juniors buscará levantar un título más para su historia este sábado 7 de noviembre y se trata de la tabla anual, la que buscará cuando enfrente a Defensa y Justicia con la obligación de ganar. En caso de que esto suceda, el "Xeneize" quedará habilitado para pelear por una copa más en 2027 de acuerdo al reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino que preside Claudio "Chiqui" Tapia. De qué se trata y contra quién la jugaría el año que viene la Supercopa Internacional.

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Boca puede ir por la Supercopa Internacional si gana la tabla anual

El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena podrá acceder a disputar la Supercopa Internacional, la cuál jugaría ante el ganador del Trofeo de Campeones que tendrá lugar una vez finalizado el Clausura. El mismo enfrentará a Belgrano de Córdoba -campeón del Apertura- y el que gane el segundo torneo. Claro que, si es que el elenco de La Ribera también se consagra en dicho certamen tendría otro rival en la Supercopa que será el segundo de la anual que ocuparían Argentinos Juniors o Rosario Central.

En cuanto a lo que necesita para que esto suceda, si Boca vence al "Halcón" de Florencio Varela y mantiene la diferencia de gol (+22) con respecto al "Bicho" (+12) levantará el trofeo. Los de La Paternal necesitan ganar y que el "Xeneize" no lo haga; mientras que el "Canalla" tiene que triunfar contra Estudiantes de Río Cuarto y esperar que ni Argentinos ni el conjunto "Azul y Oro" sumen de a tres. Si los de Arruabarrena triunfan tendrán por delante la chance de ganar la copa que se les negó a principios del 2023 cuando cayeron a manos de Racing en Emiratos Árabes Unidos.

Boca podrá jugar la Supercopa Internacional si sale campeón de la tabla anual

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El duelo del "Xeneize" ante el "Halcón" de Florencio Varela será este sábado 7 de noviembre a las 17.30 horas en La Bombonera con el arbitraje de Sebastián Zunino. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. Cabe destacar que los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena pueden salir campeones de la tabla anual si es que triunfan, pero si empatan o pierden deberán esperar que no ganen Argentinos Juniors o Rosario Central en sus respectivos compromisos.

Además, Boca (30) está tres puntos abajo de Instituto de Córdoba (33) en la Zona A con una diferencia de gol menor (+9 contra +11 de los cordobeses), pero si lo iguala en unidades podría quedar como líder si la "Gloria" pierde con Newell's horas después.

La historia de la Supercopa Internacional: partidos que se jugaron y cuándo volvería a disputarse

La primera edición tuvo lugar en 2023 (de acuerdo a lo sucedido en 2022) cuando Racing enfrentó a Boca Juniors y lo venció por 2 a 1 en Emiratos Árabes Unidos. Ya en 2024 se cruzaron Talleres y River Plate, donde el equipo cordobés se impuso por penales tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario. En 2025 Vélez le ganó 2 a 0 a Estudiantes de La Plata y en 2026 el "Pincha" volvió a jugarla pero perdió 3 a 1 a manos de Rosario Central.