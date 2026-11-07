Leandro Paredes, al borde de las lágrimas por las palabras emotivas de Merentiel: "Te quiero"

Leandro Paredes volvió a ser protagonista en Boca Juniors y no por sus acciones dentro del campo de juego, sino porque se emocionó hasta las lágrimas en un video publicado por la Conmebol en las redes oficiales de la Copa Sudamericana. En la antesala de la final del próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia ante Atlético Mineiro de Brasil el volante campeón de todo vivió un momento especial con Miguel Merentiel. El delantero habló sobre él y le dedicó unas palabras sentidas por lo que representa para el plantel.

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Paredes se emocionó hasta las lágrimas con las palabras de Miguel Merentiel, su comapñero en Boca

"Le agradecemos porque vino a estar con nosotros. Sabemos que hace un montón de tiempo no veníamos consiguiendo cosas. Que él haya venido para nosotros es un plus. Nos guía a mí y a los chicos, a los más grandes también, siempre tiene una palabra más para nosotros y queríamos agradecerselo ya que estamos acá", esbozó el atacante uruguayo y Paredes lo interrumpió: "estás emocionado...". Luego Merentiel siguió y agregó: "Sos un pilar fundamental para nosotros y más allá de lo futbolístico sabés que te quiero".

Luego de escucharlo, el volante con pasado en el PSG y la Roma respondió al borde de las lágrimas. "Es verdad, lo digo siempre. Más allá de lo que se ve afuera, tenemos una relación muy linda es un amigo que encontré en el fútbol donde no es fácil hacer amistades, pero es uno de ellos". Sin dudas, el mediocapista campeón de todo con la Selección Argentina es una pieza clave del equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y desde su vuelta al club hubo una clara mejora para ahora encaminarse a lo que se viene: definición de la tabla anual, Clausura, Copa Argentina y Sudamericana.

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El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. La Conmebol aún no confirmó el horario de dicho compromiso que enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay.

El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí. Luego de ello, el conjunto "Azul y Oro" perdió las tres finales siguientes de Libertadores que disputó contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023).

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