Franco Colapinto estrenó un casco dedicado a Boca Juniors para el Gran Premio de Brasil y tuvo una buena actuación en la práctica de Interlagos.

Franco Colapinto llegó a Interlagos con una sorpresa dedicada a Boca Juniors. El piloto de Alpine presentó un casco azul y amarillo inspirado en las camisetas xeneizes de los años 90 para el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y, además, tuvo un buen arranque en la práctica al obtener el noveno puesto.

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Cómo es el casco de Boca de Franco Colapinto

El argentino mostró el diseño en sus redes con un video y varias fotos. La base combina un azul oscuro con un amarillo que recuerda a las camisetas que usó Boca en los años 90. En la parte de arriba se destaca el número 43, con los mismos colores y con la tipografía de los dorsales xeneizes.

"La sorpresa es esta. Algo que combina muy bien con el buzo que vamos a usar este fin de semana. Algo que me representa un poco a mí. Boquita", contó Colapinto al presentarlo en sociedad, horas antes del inicio de la FP1 en San Pablo.

"Un casco muy especial, con el sol de Argentina, la bandera y el número bien a lo Boca. Espero que les guste, que traiga suerte, que traiga velocidad. Vamos a tratar de tener un buen fin de semana", agregó Franco, que buscará mejorar lo hecho el pasado fin de semana en el GP de México, tras finzalizar 15° por una sanción.

El casco no llega solo. Colapinto y su compañero Pierre Gasly usarán en Interlagos un buzo en el que predomina el amarillo, con detalles en azul. Además, Colapinto cerró con un agradecimiento para los argentinos que lo siguen en cada carrera: "Sé que muchos me están bancando y desde muy lejos para apoyarme. Vamos por un gran fin de semana".

Colapinto, 9° en la primera práctica del Gran Premio de Brasil

En la pista, el debut también fue positivo. El pilarense terminó noveno en la primera práctica libre, con una vuelta de 1:12.654. El argentino fue el piloto que más tiempo estuvo en pista: completó 33 vueltas y fue el segundo en salir con neumáticos blandos y poco combustible para simular la clasificación.

La sesión de Colapinto tuvo tres partes:

Gomas medias , para volver a adaptarse al auto.

Gomas blandas con poco combustible , para la vuelta rápida.

Gomas blandas con el tanque lleno, para ajustar el equilibrio del auto pensando en la carrera.

Miní, el novato que lo superó

En el auto de Pierre Gasly corrió el novato italiano Gabriele Miní, de 21 años. Sobre el final de la sesión marcó 1:12.569 con gomas blandas y terminó séptimo, 0,085 segundos por delante de Colapinto y a 0,852 del mejor tiempo.

Miní ya había debutado de manera oficial en México, en el asiento de Colapinto. Es cuarto en el campeonato actual de Fórmula 2 con MP Motorsport. En Interlagos fue el mejor detrás de los de adelante y superó al brasileño Gabriel Bortoleto, que fue octavo con 1:12.614.

Una práctica llena de novatos

Miní no fue el único debutante de la tanda. También estuvieron:

Colton Herta, en lugar de Sergio "Checo" Pérez en Cadillac.

Dino Beganovic, en lugar de Charles Leclerc en Ferrari.

Luke Browning, en lugar de Carlos Sainz en Williams.

Leonardo Fornaroli, en lugar de Oscar Piastri en McLaren.

Fred Slater, en lugar de Nico Hülkenberg en Audi.

El mejor tiempo de la primera práctica fue para Lando Norris. El británico de McLaren marcó 1:11.717 y superó a Andrea Kimi Antonelli (1:11.799) y a Max Verstappen (1:11.953).

El historial de Colapinto en el Gran Premio de Brasil

Interlagos tiene una historia especial para Colapinto. En 2024, con Williams, largó 16° y tuvo que abandonar después de perder el control del auto bajo una lluvia muy fuerte y chocar contra el muro. Un año después llegó a Brasil con una gran noticia: Alpine lo confirmó como piloto titular para la temporada 2026, antes del inicio de las prácticas. En la carrera volvió a largar 16° y terminó 15°.

Ahora vuelve con un casco nuevo, un buen primer día de trabajo y el deseo de que este diseño con los colores de Boca "traiga suerte" y "traiga velocidad".