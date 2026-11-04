La vía que puede tomar Alpine para recuperar los puntos de Franco Colapinto en el GP de México

A pesar de haber cruzado la línea de meta en el octavo lugar, con la posibilidad de haber terminado séptimo por la sanción a Oscar Piastri, Franco Colapinto se quedó sin puntos en el GP de México. Horas después de finalizada la acción en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la FIA emitió un comunicado informando sobre una penalización de diez segundos para el pilarense que prácticamente lo dejó sin puntos en la decimonovena fecha de la Fórmula 1.

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El motivo de la sanción fue que el piloto argentino no había bajado lo suficiente la velocidad durante la bandera amarilla posterior al incidente entre Piastri y Arvid Lindblad. Si bien Alpine presentó datos de telemetría en la reunión con los comisarios con el fin de evitar un castigo, no hubo una resolución favorable en la apelación convencional, aunque el equipo galo tiene la alternativa del derecho a revisión.

Y es que durante el desarrollo de la fecha, los equipos no tienen toda la información procesada para hacer uso de este recurso, el cual se encuentra contemplado en el reglamento deportivo de la máxima categoría. De hecho, Alpine debería encontrar un nuevo elemento que sea significativo y que no haya podido apreciarse correctamente en la primera revisión, además de que debe ser contundente para revertir la sanción inicial.

Este nuevo elemento es el requisito fundamental para elevar el derecho a revisión y puede tratarse de una información técnica nueva o de un registro que no haya estado disponible al momento de la reunión en Ciudad de México. En este sentido, vale la pena mencionar que los comisarios ya observaron los datos de posicionamientos, telemetría, comunicaciones por radio y las imágenes a bordo del A526, todos sin argumentos válidos para descartar una sanción.

Por otra parte, Alpine tiene el antecedente del derecho a revisión utilizado con Pierre Gasly en el GP de Mónaco, cuando el francés terminó en el tercer lugar y recibió dos sanciones que lo hicieron caer al séptimo. En aquella oportunidad, la queja de la escudería francesa sirvió para recuperar el podio unos días más tarde, aunque las apelaciones de Red Bull y McLaren hicieron que la sanción sea reaplicada.

Alpine todavía no decidió si apelará a la FIA.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de México, la Fórmula 1 no se tomará descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Autódromo José Carlos Pace. Allí se desarrollará el Gran Premio de Brasil por la vigésima fecha entre el 6 y 8 de noviembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.