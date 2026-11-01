Max Verstappen ganó el GP de México: así quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Tras el tercer puesto en Austin la semana pasada, Max Verstappen se quedó matemáticamente sin chances de ganar el campeonato de la Fórmula 1, que finalmente se definió este domingo en el Gran Premio de México. El as de Red Bull salía del cuarto lugar de la grilla de partida y escaló a la cima para hacerse con la victoria, mientras que Andrea Kimi Antonelli se consagró con un podio en el tercer puesto.

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La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo un caótico inicio, con un incidente entre los Ferrari cuando Charles Leclerc le peleó el liderato a Lewis Hamilton y le ganó la posición cortando la curva. El suceso no solo hizo cambiar al líder, sino que también provocó que el británico pierda terreno con Verstappen, que se colocó segundo detrás del monegasco, aunque no se acercó lo suficiente como para pasarlo.

A pesar de haber largado con gomas medias que le habrían permitido estirar el stint, el tetracampeón del mundo aprovechó la sanción de cinco segundos que recibió Leclerc por la largada y le ganó la posición en boxes. Cuando el monegasco recibió el llamado de Ferrari en la vuelta 28, Red Bull hizo entrar a Max, que pudo salir adelante aprovechando el tiempo que debió cumplir su rival, que salió atrás del RB22 en su regreso a pista.

Debido a los ingresos de Verstappen y Leclerc, Antonelli lideró momentáneamente, con la esperanza de que un Safety Car le permita mantener el primer puesto, pero se dio por vencido en la vuelta 43, justo un giro antes de que se interrumpa la carrera. El fuerte accidente de Valtteri Bottas hizo que se establezca la bandera roja por más de media hora, por lo que hubo un relanzamiento en el que todos aprovecharon para cambiar las gomas.

Para ese momento, Max había recuperado la punta y debía defenderse de Hamilton, quien, a su vez, tenía una lucha interna con Leclerc, que bloqueó en el relanzamiento en su intento por pasar al heptacampeón. Minutos más tarde, el incidente entre Oscar Piastri y Arvid Lindblad hizo que haya otro Safety Car, aunque de menor duración y solamente con las banderas amarillas, por lo que los coches se mantuvieron en pista.

Con una buena defensa y beneficiado por las complejidades para rebasar en el circuito mexicano con el reglamento actual, Verstappen ganó el GP de México con un tiempo de 2:20:28.772, seguido por Hamilton (+0.799s) y Antonelli (+4.006s), que superó a Leclerc en el relanzamiento. Además, con este resultado, el italiano de Mercedes se consagró campeón de la Fórmula 1 cuando todavía quedan cinco fechas en el calendario.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de México

Andrea Kimi Antonelli: 380 puntos (CAMPEÓN). Max Verstappen: 261. Lewis Hamilton: 259. George Russell: 250. Charles Leclerc: 245. Lando Norris: 221. Oscar Piastri: 150. Isack Hadjar: 105. Liam Lawson: 79. Pierre Gasly: 43. Arvid Lindblad: 38. Franco Colapinto: 31. Oliver Bearman: 23. Nico Hülkenberg: 13. Gabriel Bortoleto: 10. Esteban Ocon: 7. Fernando Alonso: 7. Carlos Sainz: 7. Alex Albon: 5. Yuki Tsunoda: 1. Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Ryo Hirakawa: 0. Checo Pérez: 0.

Verstappen y Hamilton celebraron el título de Kimi en el podio.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de México, la Fórmula 1 no se tomará descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Autódromo José Carlos Pace. Allí se desarrollará el Gran Premio de Brasil por la vigésima fecha entre el 6 y 8 de noviembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.