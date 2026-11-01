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Franco Colapinto larga 11° en México y quiere volver a sumar puntos con Alpine en la F1

Franco Colapinto larga 11° en México y quiere volver a sumar puntos con Alpine en la Fórmula 1, luego de cuatro carreras negativas. Hora, TV en vivo y streaming para ver la carrera en el Distrito Federal.

01 de noviembre, 2026 | 12.00
Franco Colapinto, Gran Premio de México 2026, Fórmula 1, automovilismo, Alpine, F1

Franco Colapinto larga 11° en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1, después de una clasificación positiva el sábado. El piloto argentino de 23 años, de Alpine, había terminado duodécimo en la qualy en el autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal, pero la descalificación sufrida por Liam Lawson más tarde le hizo ganar una posición en la grilla de salida del trazado capitalino azteca.

Se trató de una jornada aceptable para la escudería francesa, ya que el galo Pierre Gasly sale desde la novena colocación. En tanto, la pole position fue para el inglés Lewis Hamilton con la Ferrari, mientras que Kimi Antonelli quiere el título con apenas 20 años y larga cuarto con el Mercedes.

Colapinto necesita volver a sumar con el Alpine, después de cuatro carreras consecutivas para el olvido en la F1. Una vez culminada la clasificación, el ex Williams dialogó con ESPN en la zona mixta. "Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí. Creo que el long run iba bien, así que nada, fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que creo que me ayudaron un poco", explicó. Y completó: "Hay mucho por trabajar para mañana. Creo que hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas más y dar un paso. Creo que hay lugares claros para mejorar, así que nada, veremos qué hacer para mañana".

Colapinto larga 11° en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1: hora, TV en vivo y streaming

La carrera en el autódromo Hermanos Rodríguez del DF comenzará el domingo 1 de noviembre a las 17 horas de Argentina, con la transmisión en vivo del canal Fox Sports en la televisión y de Disney+ en la plataforma paga de ESPN. Además, la transmisión irá por streaming online a través de DGO, Telecentro Play y Flow.

Franco Colapinto, protagonista del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1.

La grilla de salida del GP de México

Posición Piloto Escudería
1 Lewis Hamilton Ferrari
2 George Russell Mercedes
3 Charles Leclerc Ferrari
4 Kimi Antonelli Mercedes
5 Max Verstappen Red Bull (Sancionado)
6 Lando Norris McLaren
7 Isack Hadjar Red Bull
8 Arvid Lindblad Racing Bulls
9 Pierre Gasly Alpine
10 Nico Hülkenberg Audi
11 Franco Colapinto Alpine
12 Oscar Piastri McLaren
13 Gabriel Bortoleto Audi
14 Oliver Bearman Haas
15 Carlos Sainz Williams
16 Alexander Albon Williams
17 Fernando Alonso Aston Martin
18 Lance Stroll Aston Martin
19 Ryo Hirakawa Haas
20 Sergio Pérez Cadillac
21 Valtteri Bottas Cadillac (Sancionado)
22 Liam Lawson Racing Bulls (Descalificado)

MÁS INFO

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente competencia para el corredor bonaerense en la máxima categoría del automovilismo mundial será el domingo 8 de noviembre del 2026 desde las 14 horas de Argentina, con el Gran Premio de Brasil en el emblemático circuito de Interlagos (San Pablo).

Todos los resultados de Colapinto en 2026

Gran Premio Posición Puntos
Australia 14° 0
China 10° 1
Japón 16° 0
Miami 6
Canadá 8
Mónaco 14° 0
España (Barcelona) 10° 1
Austria 15° 0
Gran Bretaña 2
Bélgica 10° 1
Hungría 15° 0
Países Bajos 14° 0
Italia (Monza) 2
España (Madrid) 6
Azerbaiyán Abandonó 0
Baréin / Malasia 13° 0
Singapur Abandonó 0
Estados Unidos Abandonó 0
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