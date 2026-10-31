Colapinto no superó la Q2 y largará 12° en el Gran Premio de México de Fórmula 1

Franco Colapinto fue de menor a mayor en la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1, sin embargo no superó la Q2 y largará en el puesto 12° en la carrera del domingo. El argentino, que no había tenido participación en la primera práctica del viernes, necesita recuperarse luego de haber abandonado en el GP de Estados Unidos.

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Colapinto logró pasar la Q1 en el límite, el 15° lugar con un tiempo de 1:18.517, superando al primer eliminado Alex Albon, el birtánico que marcó su mejor vuelta en 1:18.630.

Si bien afrontó la Q2 con mejor ritmo, no le alcabzó para acceder a la Q3. El piloto de Alpine hizo su mejor vuelta en el segundo intento, pero con un tiempo de 1:17.640, lo que le dejó sin chances de clasificar a la última fase. Pierre Gasly, por su parte, mejoró su tiempo en el segundo giro con 1:17.278 y pasó 9°.

Cómo había terminado Colapinto en la FP3

En la última práctica libre del sábado, Colapinto había finalizado en el 12° puesto con un registro de 1:18.652, superando por apenas 22 milésimas a su compañero en Alpine, Pierre Gasly, quien terminó 13° (1:18.674).

Lando Norris lideró la tanda de entrenamientos tras registrar una marca de 1:17.600, aventajando por apenas una milésima a Andrea Kimi Antonelli (1:17.601) y dejando en el tercer lugar a Charles Leclerc (1:17.717).

Por detrás de los equipos de punta, Liam Lawson se ubicó noveno (1:18.113) y Arvid Lindblad cerró el top 10 (1:18.137), superando ambos la performance de Nico Hülkenberg, quien finalizó 11° (1:18.560).

La sesión contó con escaso rodaje para Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) y Gabriel Bortoleto (Audi) a causa de inconvenientes mecánicos en sus autos. Por su parte, Ryo Hirakawa finalizó 19°: el japonés, oficializado en Haas en lugar de Esteban Ocon poco antes del ensayo, solo pudo rebasar el crono de Valtteri Bottas.

Hirakawa detuvo el reloj en 1:19.504 en su mejor intento, quedando a 0.577 del tiempo fijado por su compañero Ollie Bearman, quien se ubicó 15° con una marca de 1:18.927.

Horario del GP de México por la Fórmula 1

Domingo 1 de noviembre

Carrera: desde las 17.

Antonelli puede hacer historia en México

La carrera en México también puede ser determinante para el campeonato. Kimi Antonelli, piloto que arrancaba como número 2 de Mercedes, llega con una ventaja considerable sobre sus perseguidores y tiene la posibilidad de consagrarse campeón del mundo con anticipación. El italiano viene de ganar el Gran Premio de Estados Unidos y necesita un resultado favorable en México para sellar un título que podría convertirlo en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli llega a la fecha mexicana con 365 puntos, una ventaja de 123 unidades sobre George Russell y de 124 respecto de Lewis Hamilton. Después de la carrera quedarán cuatro Grandes Premios, con un máximo de 100 puntos disponibles. Por eso, al italiano le alcanzará con terminar noveno o mejor para asegurarse matemáticamente el campeonato, sin depender de los resultados de sus rivales. Si lo consigue, se convertirá en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1.