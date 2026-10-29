A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de México de la F1: dónde ver en vivo

Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva fecha de la Fórmula 1 con el objetivo de recuperarse de los últimos resultados y volver a sumar puntos. El piloto argentino de Alpine competirá en el Gran Premio de México, que se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

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Por dónde ver la carrera de Franco Colapinto

La actividad del Gran Premio de México se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports y Disney+ Premium, que transmitirán las distintas sesiones del fin de semana. Colapinto buscará dejar atrás el abandono en Estados Unidos y aprovechar cada salida a pista para encontrar el mejor rendimiento de su monoplaza. Sin embargo, tendrá una particularidad: no participará de la primera práctica libre, ya que Alpine confirmó al italiano Gabriele Minì como reemplazante para cumplir con el reglamento de la categoría.

El auto de Alpine.

El argentino volverá a subirse al auto durante la segunda práctica del viernes y tendrá el sábado completo para preparar la clasificación. La carrera del domingo será la oportunidad principal para intentar revertir una racha adversa y recuperar terreno en el campeonato.

Los horarios y el cronograma completo del GP de México de la F1

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 30 de octubre Práctica libre 1: 15.30 a 16.30. Práctica libre 2: 19 a 20.

Sábado 31 de octubre Práctica libre 3: 14.30 a 15.30. Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre Carrera: desde las 17.



Cómo llega Colapinto al GP de México

El piloto bonaerense llega a la cita mexicana después de abandonar el Gran Premio de Estados Unidos. En Austin, un contacto con Arvid Lindblad provocó daños en su monoplaza y lo obligó a retirarse en la vuelta 37, cuando intentaba avanzar en la carrera. El resultado prolongó su mala racha y aumentó la necesidad de conseguir continuidad.

El circuito Hermanos Rodríguez representará un desafío especial por su altitud, superior a los 2.200 metros sobre el nivel del mar, una condición que influye en el rendimiento de los motores y la aerodinámica. Colapinto intentará adaptarse rápidamente para llegar en buenas condiciones a la clasificación y contar con un ritmo competitivo el domingo.

Además, el Gran Premio de México tendrá un atractivo extra: Kimi Antonelli podría acercarse a la consagración en el campeonato mundial. En ese contexto, el fin de semana promete ser clave tanto para la definición del título como para las aspiraciones del argentino de volver a sumar puntos.