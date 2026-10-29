El Presidente de la FIA sacó a la luz que amenazaron de muerte a Pierre Gasly tras su cruce con Franco Colapinto

Revelaron la cantidad de amenazas de muerte a Gasly por un cruce con Colapinto

Pierre Gasly fue víctima de múltiples amenazas de muerte después de un picante cruce con Franco Colapinto durante el Gran Premio de España 2026 en la Fórmula 1. La maniobra del piloto francés no permitiendo que el argentino lo pase en la pista en el momento que era conveniente en el circuito de Madrid (Madring) y la misma generó polémica.

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Para colmo, no dejó que el pilarense lo supere hasta su ingreso a los boxes en las últimas vueltas y tanto él como su familia recibió el hate por parte de miles de fanáticos en las redes sociales, por lo que ahora la FIA (Federación Internacional del Automóvil) dio los números oficiales por medio de su máxima autoridad.

"Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte. Si luchamos solos, fracasaremos, no podemos hacerlo solos", esbozó Mohammed ben Sulayem, mandamás de la FIA. Las mismas llegaron después de lo que hizo el galo que pudo haber perjudicado a Colapinto, quien trataba de mantenerse arriba de Oscar Piastri (McLaren) en las posiciones cuando este último estaba con gomas nuevas. Más allá de eso, el joven representante de nuestro país con Alpine terminó en el séptimo lugar sumando puntos, lo cual no hizo su compañero que culminó en el puesto 12°.

Más allá de eso, lo que no pasó inadvertido fue la molestia del pilarense que no tardó en expresarse en el radio mostrando su bronca. El plan del equipo fue que Gasly lo deje pasar, pero este no lo permitió y complicó al argentino. Cabe destacar que también las amenazas derivaron en un comunicado de la FIA en el que dejaron en claro que no permiten este tipo de ataques a través de las redes sociales. También Colapinto publicó un video hablando del tema y pidiéndole a sus seguidores que no lo hagan, que es "algo necesario para cambiar y mejorar".

Franco Colapinto junto a su compañero Pierre Gasly

Cuándo es el Gran Premio de México en la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto

El fin de semana comenzará el viernes con las dos primeras prácticas. La Práctica Libre 1 será desde las 15:30, mientras que la segunda sesión comenzará a las 19:00.

El sábado 31 de octubre tendrá lugar la Práctica Libre 3, desde las 14:30, y posteriormente llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación, programada para las 18:00.

Finalmente, el domingo 1° de noviembre a las 17:00 se pondrá en marcha el Gran Premio. La carrera está pactada a 71 vueltas.

Cómo ver la F1 en Argentina: canales y plataformas disponibles

La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.