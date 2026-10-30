Locura por Franco Colapinto: la travesía de un grupo de amigos en un Renault 6 desde Santa Fe al GP de Brasil

A la espera de la carrera de este fin de semana en el GP de México, un grupo de amigos se preparan para lo que será una gran travesía a bordo de un Renault 6 con el que pondrán rumbo a São Paulo para ver la vigésima fecha de la Fórmula 1. El objetivo, claro, es darle su apoyo a Franco Colapinto, quien aguarda con ansiedad la cita en Interlagos, uno de sus circuitos favoritos del calendario, en gran parte por la cercanía con Argentina.

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Los tres amigos, oriundos de la localidad santafesina de Esperanza, restauraron un Renault 6 de la década del 70 de tal manera de que pueda soportar no solo la distancia, sino también el estado de las rutas. El plan lleva meses de desarrollo, a tal punto de que el trabajo de restauración en el taller lleva mucho tiempo, tanto en su funcionalidad como en su apartado visual, ya que lleva la bandera argentina en la puerta y los colores de Alpine en el resto del chasis, con el 43 en referencia al piloto argentino.

En una reciente entrevista con Carburando, los amigos revelaron que la euforia por Colapinto en la F1 alimentó la idea de crear su propio desafío, lo que motivó también la elección del coche. El hecho de usar un auto antiguo para semejante travesía agregó la necesidad de destreza en el manejo y de una buena gestión logística para el armado del itinerario, que comenzará con la partida de Esperanza.

La salida estaría programada para el lunes 2 de noviembre con un recorrido de 800 kilómetros hasta São Gabriel, donde realizarían su primera parada y pasarán la noche en carpa al lado de la ruta. Al día siguiente, el próximo destino será Florianópolis para descansar y el miércoles por la tarde estarían llegando a São Paulo, de manera tal de tener tiempo para acomodarse antes de que comience la fecha de la F1.

En cuanto a la velocidad del Renault 6, se estima que rondará entre los 80 y 85 km/h, por lo que se tratará de un viaje tranquilo. Cabe mencionar que los tres tienen experiencia con las rutas y coches, ya que uno de ellos es camionero y otro es motorista de autos de carrera, por lo que son unos apasionados por el deporte automotor y, como agregado, conocen São Paulo, lo que les servirá para manejarse correctamente en la ciudad brasileña.

Los amigos tendrán tres días de viaje.

¿Cuándo es el GP de Brasil?

Una vez que culmine la acción en el GP de México, la Fórmula 1 se mudará al Autódromo José Carlos Pace para el Gran Premio de Brasil, que se desarrollará entre el 6 y 8 de noviembre. Será la vigésima fecha del campeonato y la penúltima de la gira por América, que culminará un par de semanas después con Las Vegas antes del cierre de temporada en Qatar y Abu Dhabi.