Franco Colapinto reveló los motivos de su abandono tras el toque con Arvid Lindblad: "Muy dañado"

La cita en el Circuito de las Américas no fue positiva para Franco Colapinto, que recibió una penalización de diez puestos en la grilla de partida por los cambios en la unidad de potencia del A526. Como consecuencia de esto, el pilarense debió pelear desde atrás este domingo en el GP de los Estados Unidos de la Fórmula 1, que ni siquiera pudo finalizar debido al accidente que sufrió con Arvid Lindblad hacia la segunda mitad de la carrera.

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El piloto argentino había largado con neumáticos duros con el fin de apostar a una estrategia distinta que le permita ganar posiciones con una sola detención, la cual llegó en la vuelta 31. Sin embargo, apenas unos giros después de haberse calzado las gomas blandas, Colapinto tuvo un incidente con el británico en el intento por ayudar a Pierre Gasly a defender su posición después de haber pasado por boxes.

Así lo manifestó el pilarense en declaraciones rescatadas por Motorsport, en las que reconoció que el impacto con el Racing Bulls generó daños en los pontones y el suelo del A526. “Daños por el contacto con Arvid. Todo el sidepod y el piso estaban rotos”, resumió Franco cuando le consultaron por los motivos de su abandono, ya que el piloto había vuelto a boxes por el llamado del equipo y no volvió a salir después de eso.

El accidente en la primera curva había hecho que el A526 realice un semitrompo, lo que terminó provocando su retiro por los daños. “Pierre estaba saliendo de boxes y yo estaba intentando mantener a Arvid detrás para que Pierre pudiera quedar adelante. Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado”, contó el piloto de Alpine sobre cómo se había generado el accidente.

A pesar del contacto, Colapinto señaló que no fue culpa de Lindblad, sino que se trató de un incidente de carrera, además de que considera que no tuvo mayores consecuencias por fuera de no haber podido cruzar la línea de meta. “Es parte de las carreras. Nuestra carrera no pintaba muy bien. Con todo el tráfico que tuve, la situación no se veía demasiado bien”, cerró el argentino.

Así le fue a Alpine en el Circuito de las Américas.

El deseo de Colapinto para la próxima fecha

Tras su abandono en Austin, Colapinto espera volver a terminar una carrera el próximo domingo en el Gran Premio de México, en especial porque el argentino no puede cruzar la línea de meta desde la cita en Singapur. “Tengo ganas de llegar a México, dar vuelta esta situación, no tener penalizaciones y volver a terminar carreras”, afirmó el argentino al respecto tras la carrera.