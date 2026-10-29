Fórmula 1: horarios y el cronograma completo del GP de México con Franco Colapinto

El Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto como uno de los protagonistas del fin de semana. El argentino buscará recuperarse del abandono en Estados Unidos, aunque tendrá una particularidad en el comienzo de la actividad: no participará de la primera práctica libre porque Alpine le cederá su monoplaza al italiano Gabriele Minì, en cumplimiento del reglamento de la categoría.

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Horario y días del GP de México por la Fórmula 1

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: de 15.30 a 16.30.

Práctica libre 2: de 19 a 20.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: de 14.30 a 15.30.

Clasificación: de 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre

Carrera: desde las 17.

Antonelli puede hacer historia en México

La fecha también puede ser decisiva para el campeonato. Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, llega con una ventaja considerable sobre sus perseguidores y tiene la posibilidad de consagrarse campeón del mundo con anticipación. El italiano viene de ganar el Gran Premio de Estados Unidos y necesita un resultado favorable en México para sellar un título que podría convertirlo en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Kimi Antonelli llega a la fecha mexicana con 365 puntos, una ventaja de 123 unidades sobre George Russell y de 124 respecto de Lewis Hamilton. Después de la carrera quedarán cuatro Grandes Premios, con un máximo de 100 puntos disponibles. Por eso, al italiano le alcanzará con terminar noveno o mejor para asegurarse matemáticamente el campeonato, sin depender de los resultados de sus rivales. Si lo consigue, se convertirá en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1.

El presente de Colapinto

Colapinto llega al Gran Premio de México con la necesidad de dejar atrás una racha adversa. El piloto argentino tuvo que abandonar en el GP de Estados Unidos, disputado en Austin, luego de sufrir daños en su Alpine tras un incidente con Arvid Lindblad. De esta manera, sumó su segundo abandono consecutivo, después de lo ocurrido en Singapur, y buscará recuperar competitividad en el circuito Hermanos Rodríguez.

El trazado mexicano presenta dificultades particulares por la altura de la Ciudad de México, que afecta el rendimiento de los motores y la carga aerodinámica de los monoplazas. En ese contexto, el trabajo con los ingenieros de Alpine será fundamental para llegar bien preparado a la clasificación del sábado y contar con un ritmo competitivo el domingo. Después de dos carreras sin poder ver la bandera a cuadros, el argentino intentará cambiar la tendencia y aprovechar una nueva oportunidad para demostrar su potencial en la máxima categoría.