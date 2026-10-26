Arvid Lindblad apuntó contra Alpine por su incidente con Franco Colapinto en el GP de los Estados Unidos

Franco Colapinto no pudo terminar la carrera este domingo en el GP de los Estados Unidos de la Fórmula 1, donde sufrió un incidente con Arvid Lindlbad, uno de los rivales directos de Alpine en la Copa de Constructores. Tras haber ingresado a boxes en la vuelta 31, el pilarense trató de ayudar a Pierre Gasly ante el ataque del inglés, que no pudo llegar a los puntos en Austin y se refirió al incidente con el A526 una vez finalizada la carrera.

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En declaraciones rescatadas por Motorsport, el piloto británico se refirió a la estrategia que manejaban en Racing Bulls para superar al francés, que había ingresado a cambiar sus neumáticos justo antes del accidente. “Fue todo un poco caótico. Había parado temprano para poner los medios y había progresado bastante. Había entrado en la ventana para hacerle un undercut a Pierre”, comenzó Lindblad al relatar el suceso.

Fue en ese momento en el que el piloto de Racing Bulls señaló a la escudería francesa por haberle dado la orden al argentino de bloquearle el paso para evitar el rebase a Gasly, que estaba volviendo de boxes en ese momento. “Obviamente, en Alpine eran conscientes de eso, así que le dijeron a Franco que me retuviera. Perdí como dos segundos con él en media vuelta”, agregó antes de referirse al semitrompo de Colapinto.

“Ya había hecho la maniobra y estaba decidido a adelantar también a Pierre. Pero él intentó mantener la trompa del coche ahí e hizo un trompo”, sumó el inglés. La maniobra, aunque fue investigada inicialmente por los comisarios, no tuvo consecuencias para ninguno de los pilotos en cuanto a sanciones, pero sí en rendimiento, ya que Franco tuvo que abandonar y Arvid se vio forzado a volver a pasar por boxes.

“Eso me perjudicó durante el resto de la tanda con medios. De todos modos iba a hacer dos paradas, pero aquello terminó de obligarme a hacerlo, y no creo que fuera la estrategia correcta hoy”, señaló. Cabe mencionar que Lindblad, al igual que Colapinto, no culpó a su rival por el incidente y no hizo más que señalar a Alpine, aunque entendió que se trató de un incidente de carrera, misma conclusión a la que llegaron los comisarios.

Colapinto se retiró en la vuelta 36.

Alpine no recupera terreno

A pesar del décimo lugar de Pierre Gasly en el Circuito de las Américas, lo cierto es que Alpine volvió a perder terreno en la Copa de Constructores con respecto a Racing Bulls. El equipo italiano no sumó con Lindblad, pero sí con Liam Lawson, que finalizó noveno y sumó dos unidades para el campeonato, de manera que los de Faenza ahora se imponen por 33 puntos sobre los de Enstone.