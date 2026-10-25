Kimi Antonelli ganó el GP de los Estados Unidos: así quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Tras el tercer puesto en Singapur, Andrea Kimi Antonelli había quedado al borde de obtener su primer título en la Fórmula 1, algo que podía llegar a lograr este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos. Si bien la promesa de Mercedes se hizo con la victoria en el Circuito de las Américas, el resultado no le alcanzó para consagrarse, ya que dependía de las posiciones finales de George Russell y Lewis Hamilton.

{{{htmlAmp}}}

Esta tarde, el piloto italiano mantuvo tuvo una buena largada al mantener el liderato cuando se apagaron las luces de los semáforos, algo beneficiado por la lenta salida de los Red Bull. Tanto Max Verstappen como Isack Hadjar perdieron posiciones con los Ferrari, con Charles Leclerc saltando al segundo puesto y Hamilton colocándose cuarto, lo que le permitió a Antonelli tomar distancia de sus perseguidores en los primeros metros.

De hecho, el líder del campeonato mostró un dominio absoluto durante toda la carrera, imprimiendo un gran ritmo con las gomas medias, las cuales recién cambió en la vuelta 25 para ponerse neumáticos duros hasta el final. Tras su parada en boxes, Kimi volvió a la pista en el cuarto lugar, lo que le permitió momentáneamente a Verstappen tomar el liderato, aunque ya con su primera parada hecha para ponerse gomas blandas.

El hecho de que Red Bull haya optado por dos paradas con el tetracampeón del mundo también le jugó a favor al italiano, que recuperó el primer puesto sin mayores inconvenientes. Tal es así que la segunda detención de Max dejó líder a Leclerc, quien no pudo poner resistencia a Antonelli, que superó en un santiamén al Ferrari para volver a la delantera en el giro 32, cuando restaba menos de la mitad de la carrera por delante.

Así, Antonelli obtuvo la victoria en el GP de los Estados Unidos con un tiempo de 1:35:16.650, seguido por Leclerc (+13.078s) y Verstappen (+17.485s), que completaron el podio. No obstante, a pesar del triunfo, el italiano deberá esperar para ser campeón, ya que Hamilton (+18.515s) finalizó cuarto y Russell (+54.303s) octavo, por lo que mantienen vivas sus chances matemáticas de revertir el campeonato en las cinco fechas restantes.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de los Estados Unidos

Andrea Kimi Antonelli: 365 puntos. George Russell: 242. Lewis Hamilton: 241. Max Verstappen: 236. Charles Leclerc: 233. Lando Norris: 211. Oscar Piastri: 144. Isack Hadjar: 105. Liam Lawson: 77. Pierre Gasly: 42. Arvid Lindblad: 38. Franco Colapinto: 27. Oliver Bearman: 23. Nico Hülkenberg: 13. Gabriel Bortoleto: 10. Esteban Ocon: 7. Fernando Alonso: 7. Carlos Sainz: 7. Alex Albon: 5. Yuki Tsunoda: 1. Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0.

El italiano podría consagrarse en México el próximo domingo.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de los Estados Unidos, la Fórmula 1 no se tomará descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí se desarrollará el Gran Premio de México por la decimonovena fecha entre el 30 de octubre y el 1º de noviembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.