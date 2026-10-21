Max Verstappen reveló quién será su sucesor como piloto estelar de Red Bull tras su retiro de la Fórmula 1

Luego de una temporada que comenzó con muchas dudas en cuanto a su continuidad en la Fórmula 1, Max Verstappen firmó la renovación con Red Bull hasta finales de 2030, tras lo cual llegaron las victorias en los GPs de Baréin (Malasia) y Singapur. Ahora bien, aunque él es el pilar principal de Red Bull, sabe que no estará para siempre en la base de Milton Keynes, sobre todo por el paso del tiempo, por lo que aventuró quién será su sucesor.

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En una reciente entrevista con Canal+, el piloto neerlandés reconoció que ve a Isack Hadjar como una persona capaz de liderar a la escudería austriaca en el futuro, en parte porque conoce bien la estructura interna. “Todavía es un chico muy joven. Forma parte del programa de Red Bull desde hace un tiempo, incluso, cuando todavía no corría en F1, estuvo presente en algunas carreras, escuchando y siguiendo todo de cerca”, comenzó Max.

Si bien el tetracampeón del mundo tiene actualmente 29 años, y llegará a los 33 para cuando termine su contrato, el francés recién está en sus 22, por lo que tiene tiempo para seguir madurando y desarrollándose en la máxima categoría. “Poco a poco empiezo a sentirme un poco mayor al tener un compañero bastante más joven. Pero es un proceso normal, y eso es precisamente lo que, como equipo, deberíamos buscar”, agregó Verstappen al referirse a la diferencia de edad con su compañero.

Ahora bien, en la pista se nota un buen trabajo de equipo entre Max e Isack, con mucho respeto entre ambos y la intención que existe en Red Bull de que el piloto galo continue une formándose al lado del campeón. Verstappen, consciente de esto, manifestó la importancia que tiene el trabajo que realiza la escudería en este aspecto: “No voy a competir para siempre, y en algún momento se necesita que llegue nuevo talento al equipo para intentar tomar el relevo”.

De hecho, esta idea de formación se encuentra en el ADN de la marca de las bebidas energéticas, con Daniel Ricciardo siguiendo los pasos de Sebastian Vettel y el mismísimo Max nutriéndose del australiano. “Esa siempre ha sido un poco la manera en que trabaja Red Bull, encontrando nuevo talento, y creo que eso continuará durante mucho tiempo. Y como compañero de equipo, ha sido genial, recién está empezando, pero ha sido realmente agradable”, cerró el neerlandés sobre su compañero.

Hadjar solo no sumó en tres fechas de las que participó.

La temporada de Hadjar en Red Bull

Tras la salida de Yuki Tsunoda, Hadjar se convirtió en el compañero de Verstappen después de apenas un año en la Fórmula 1 en Racing Bulls. Para ser su primera temporada en el equipo principal, el francés acumula muy buenos resultados, con dos podios en Mónaco y Azerbaiyán y ubicándose en el octavo lugar de la tabla con 97 puntos a pesar de haberse tenido que ausentar en tres fechas por una lesión de muñeca.