GP de los Estados Unidos: los resultados que necesita Andrea Kimi Antonelli para ser campeón de la Fórmula 1

La cita en el Circuito callejero de Marina Bay le dio una buena oportunidad a Andrea Kimi Antonelli de tomar más distancia de George Russell, que venía del retiro forzoso en Malasia y debía salir del fondo por los cambios en su monoplaza. Este domingo, el líder del campeonato terminó tercero en el GP de Singapur, mientras que su compañero finalizó noveno, lo que hace que esté más cerca que nunca de conseguir el título en la Fórmula 1.

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De hecho, el piloto italiano podría consagrarse en la próxima fecha que se disputará del 23 al 25 de octubre con el GP de los Estados Unidos, aunque claro que el joven de Mercedes necesitará de algunos resultados a su favor. El primer requisito con el que debe cumplir Antonelli para celebrar en el Circuito de las Américas será hacerse con la victoria en la carrera del domingo, pero también dependerá de lo que suceda con Russell.

Y es que el británico es el principal perseguidor que tiene Kimi, con una diferencia de 102 puntos entre ambos, la cual, aunque parece inalcanzable, todavía es matemáticamente posible de superar. Con 125 puntos en juego después de la cita en Austin, el joven piloto necesita llegar a esa diferencia una vez finalizada la carrera para ser campeón, algo que solo sucederá si gana y si Russell termina noveno o peor.

Por el contrario, si el inglés llegase a finalizar mínimamente en el octavo lugar, sumaría cuatro unidades en el campeonato, de manera que la diferencia sería inferior a 125 incluso con la victoria de Antonelli. En dicho caso, la definición se trasladaría al GP de México de la semana posterior, a la que llegarían con una brecha de 123 puntos para el italiano, que quedaría a nada de consagrarse en la tierra azteca.

Ahora bien, si Kimi no logra ganar el GP de los Estados Unidos, no tendrá chance de ser campeón en ese fin de semana, independientemente de lo que suceda con Russell. Eso sí, la brecha podría llegar a disminuirse, no solo con su compañero, sino también con Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris, quienes todavía mantienen chances matemáticas, aunque se encuentran incluso más lejos en el clasificador.

Russell está forzado a ganarle a Kimi en Austin.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Singapur