Max Verstappen ganó el GP de Singapur: así quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Tras haber obtenido su primera victoria de la temporada en el GP de Baréin en Malasia, Max Verstappen sumó su segundo triunfo al hilo este domingo en el Gran Premio de Singapur, una de las carreras que nunca había logrado ganar desde su debut en la Fórmula 1. Sin dudas, fue un fin de semana soñado para el cuatro veces campeón de la máxima categoría, que el sábado ganó la sprint y obtuvo la pole para largar primero en la carrera principal.

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En un trazado como el Circuito callejero de Marina Bay, donde los rebases son muy complicados de concretar, salir adelante fue clave para el piloto neerlandés, que logró defenderse de Charles Leclerc en la largada. Sin demasiada degradación en pista, como se vio el sábado en la sprint, Verstappen salió con los neumáticos blandos y mostró un gran ritmo, a tal punto que llegó a tener más de 15 segundos de ventaja sobre sus perseguidores.

De hecho, el tetracampeón del mundo fue de los últimos en parar cuando ingresó a boxes en la vuelta 33, con una impresionante parada de apenas 2.2 segundos, que le permitió volver a pista sin perder el liderato. En su segundo stint con las gomas medias, Max no tuvo mayores inconvenientes para mantenerse primero, con una excelente gestión de neumáticos, aunque el cambio de estrategia de Ferrari le puso algo de presión al cierre de la carrera.

Y es que Lance Stroll se quedó en la vuelta 40 por un problema en el AMR26, de manera que se instauró el Virtual Safety Car para retirar el coche, algo que el equipo italiano aprovechó para llamar por segunda vez a Leclerc. Si bien parecía una mala idea inicialmente por la pérdida de tiempo en el pitlane, el monegasco volvió en la tercera posición con las gomas blandas, superó a Lewis Hamilton e inició con su plan de recuperación.

A pesar de esto, Verstappen supo mantener las diferencias y se quedó con la victoria en el GP de Singapur con un tiempo de 1:42:00.785, seguido por Leclerc (+7.335s) y Andrea Kimi Antonelli (+24.573s), quien podría consagrarse en la próxima fecha en Austin. De esta manera, el neerlandés tachó la única pista que no había podido conquistar en sus temporadas anteriores en la F1, siendo ahora Madrid el único circuito del calendario que le queda conquistar.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Singapur

Andrea Kimi Antonelli: 340 puntos. George Russell: 238. Lewis Hamilton: 229. Max Verstappen: 221. Charles Leclerc: 215. Lando Norris: 201. Oscar Piastri: 138. Isack Hadjar: 97. Liam Lawson: 75. Pierre Gasly: 41. Arvid Lindblad: 38. Franco Colapinto: 27. Oliver Bearman: 23. Nico Hülkenberg: 13. Gabriel Bortoleto: 10. Esteban Ocon: 7. Fernando Alonso: 7. Carlos Sainz: 7. Alex Albon: 5. Yuki Tsunoda: 1. Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0.

Lambiase celebró el triunfo junto a Max en el podio.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Singapur, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas en Austin. Allí se desarrollará el Gran Premio de los Estados Unidos por la decimoctava fecha entre el 23 y 25 de octubre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.