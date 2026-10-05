Max Verstappen se burló de la Fórmula 1 por el caos del software en el GP de Baréin: "Potencia LEGO"

La Fórmula 1 sufrió una escandalosa jornada este domingo en el Circuito Internacional de Sepang, donde el GP de Baréin en Malasia sufrió un retraso de casi dos horas debido a la lluvia y un problema de software. De hecho, la mayor parte del tiempo perdido se debió a la actualización que la FIA tuvo que enviar a los equipos para cargarles a los monoplazas, un tema del que se burló Max Verstappen en la conferencia de prensa.

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Tras ganar su primera carrera de la temporada, el piloto neerlandés fue consultado sobre la falta de potencia que evidenció durante la vuelta previa de la largada que finalmente fue suspendida. Y es que varios pilotos se quedaron sin potencia debido a la configuración que había establecido la FIA en condiciones de lluvia, una parte de la normativa de la nueva era que fue muy discutida y que hizo a la F1 motivo de burla para Verstappen.

“Estos motores son muy complicados y tienen mucho software implementado. Yo lo provoqué primero y luego miré por el retrovisor y simplemente veo... Fue como, 'Espera, ¿me están esperando o qué está pasando?'”, comenzó el tetracampeón del mundo. Acto seguido, Max aprovechó para comparar lo sucedido a las carreras con coches LEGO que suele organizar la competencia como actividad de marketing.

“Fue como la carrera de LEGO. Es la potencia LEGO. En un momento dado íbamos cinco en paralelo en la recta porque no podíamos entender qué estaba pasando”, agregó entre risas junto a Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, quienes lo acompañaron en el podio. Ahora bien, fuera de las risas, Verstappen también explicó un poco más en detalle qué fue lo que había sucedido con los coches y cómo incluso lo afectó en la carrera.

“Cuando vas demasiado bajo de velocidad y con RPM demasiado bajas, por la razón que sea, entonces simplemente se viene abajo. Y normalmente tarda uno o dos segundos y vuelve. Eso es básicamente también lo que me pasó en la salida”, reveló el poleman de la fecha. La falta de potencia se hizo evidente en la largada, puesto que el RB22 se quedó y fue superado por los Mercedes, aunque logró recuperarse a tiempo para quedarse con el triunfo en Malasia.

Red Bull celebró su primer triunfo con Ford.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Baréin en Malasia