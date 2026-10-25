Franco Colapinto larga 21° en el GP de Estados Unidos y deberá luchar desde el fondo

Franco Colapinto larga 21° en el GP de Estados Unidos, con Alpine, en la Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años fue sancionado con diez posiciones después de la clasificación en el Circuito de las Américas de Austin porque su escudería debió reemplazar un componente electrónico (la unidad de control electrónico o PU-CE) de su monoplaza. En tanto, su compañero de equipo francés, Pierre Gasly, partirá décimo.

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“Fue una qualy rara. Nos estuvo costado mucho en toda la sesión, desde ayer que no encontramos el auto", declaró el ex Williams con ESPN en la rueda de prensa posterior. "Cuando vamos rápidos por los pianos y la parte más bacheada de la pista, se complica un poco... Ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y tengamos menos degradación que los demás”, insistió "Fran" en la zona mixta.

Por su parte, el italiano Andrea Antonelli puede transformarse hoy mismo en el campeón más joven de la historia de la F1, a los 20 años y 61 días. El corredor de Mercedes hizo la pole position y largará primero en el trazado norteamericano. Para coronarse en esta jornada necesita ganar, que su coequiper George Russell termine 9° o peor y que Lewis Hamilton (Ferrari) culmine 5° o peor.

Cómo ver el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1: hora, TV en vivo y streaming

La transmisión en vivo de la carrera el domingo 25 de octubre desde las 17 horas de Argentina, en la televisión, será del canal Fox Sports. En tanto, el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Flow.

Colapinto, otra vez desde el fondo en Estados Unidos.

La grilla de salida del GP de Estados Unidos

Posición Piloto Equipo 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 Max Verstappen Red Bull 3 Isack Hadjar Red Bull 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lewis Hamilton Ferrari 6 George Russell Mercedes 7 Oscar Piastri McLaren 8 Lando Norris McLaren 9 Liam Lawson Racing Bulls 10 Pierre Gasly Alpine 11 Nico Hülkenberg Audi 12 Fernando Alonso Aston Martin 13 Oliver Bearman Haas 14 Arvid Lindblad (P) Racing Bulls 15 Esteban Ocon Haas 16 Lance Stroll Aston Martin 17 Carlos Sainz Williams 18 Alexander Albon Williams 19 Sergio Pérez Cadillac 20 Valtteri Bottas Cadillac 21 Franco Colapinto (P) Alpine 22 Gabriel Bortoleto (P) Audi

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el domingo 1° de noviembre a las 17 horas de Argentina con el GP de México, en el autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026