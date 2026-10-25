Franco Colapinto larga 21° en el GP de Estados Unidos y deberá luchar desde el fondo

Franco Colapinto larga 21° en el GP de Estados Unidos, con Alpine, en la Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años fue sancionado con diez posiciones después de la clasificación en el Circuito de las Américas de Austin porque su escudería debió reemplazar un componente electrónico (la unidad de control electrónico o PU-CE) de su monoplaza. En tanto, su compañero de equipo francés, Pierre Gasly, partirá décimo.
“Fue una qualy rara. Nos estuvo costado mucho en toda la sesión, desde ayer que no encontramos el auto", declaró el ex Williams con ESPN en la rueda de prensa posterior. "Cuando vamos rápidos por los pianos y la parte más bacheada de la pista, se complica un poco... Ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y tengamos menos degradación que los demás”, insistió "Fran" en la zona mixta.
Por su parte, el italiano Andrea Antonelli puede transformarse hoy mismo en el campeón más joven de la historia de la F1, a los 20 años y 61 días. El corredor de Mercedes hizo la pole position y largará primero en el trazado norteamericano. Para coronarse en esta jornada necesita ganar, que su coequiper George Russell termine 9° o peor y que Lewis Hamilton (Ferrari) culmine 5° o peor.
Cómo ver el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de la Fórmula 1: hora, TV en vivo y streaming
La transmisión en vivo de la carrera el domingo 25 de octubre desde las 17 horas de Argentina, en la televisión, será del canal Fox Sports. En tanto, el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Flow.
La grilla de salida del GP de Estados Unidos
|Posición
|Piloto
|Equipo
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|3
|Isack Hadjar
|Red Bull
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|6
|George Russell
|Mercedes
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|8
|Lando Norris
|McLaren
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|11
|Nico Hülkenberg
|Audi
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|13
|Oliver Bearman
|Haas
|14
|Arvid Lindblad (P)
|Racing Bulls
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin
|17
|Carlos Sainz
|Williams
|18
|Alexander Albon
|Williams
|19
|Sergio Pérez
|Cadillac
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|21
|Franco Colapinto (P)
|Alpine
|22
|Gabriel Bortoleto (P)
|Audi
MÁS INFO
¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?
La siguiente final será el domingo 1° de noviembre a las 17 horas de Argentina con el GP de México, en el autódromo Hermanos Rodríguez del Distrito Federal.
Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026
- Fue 14° en Australia.
- Fue 10° en China.
- Fue 16° en Japón.
- Fue 7° en Estados Unidos (Miami).
- Fue 6° en Canadá.
- Fue 14° en Mónaco.
- Fue 10° en España (Barcelona).
- Fue 15° en Austria.
- Fue 9° en Gran Bretaña.
- Fue 10° en Bélgica.
- Fue 15° en Hungría.
- Fue 14° en Países Bajos.
- Fue 9° en Italia.
- Fue 7° en España (Madrid).
- Abandonó en Azerbaiyán.
- Fue 13° en Baréin (se corrió en Malasia).
- Abandonó en Singapur.