Pierre Gasly confirmó que Alpine abandona el desarrollo del A526 en esta temporada: "Estamos en el límite"

Alpine no tuvo un fin de semana sencillo en el GP de los Estados Unidos de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto no pudo terminar la carrera y Pierre Gasly llegó con lo justo a sumar un punto al cruzar la línea de meta en el décimo lugar. No obstante, la distancia con Racing Bulls se hizo mayor con el noveno puesto de Liam Lawson y el galo advirtió que es probable que no haya más desarrollo en el A526 debido a temas presupuestarios.

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Con solo cinco fechas por delante para el cierre de temporada, varios equipos comienzan a mirar hacia el 2027 y bajan las persianas a las actualizaciones de sus coches, algo que la escudería francesa ya tendría aceptado. Así lo manifestó el piloto francés tras la cita en el Circuito de las Américas cuando reconoció que Alpine se encuentra casi al límite de su presupuesto, por lo que no dispone de capital para agregar mejoras sin caer en sanciones.

“Si yo fuera el director financiero, puedes estar seguro de que llevaría todas las mejoras que pudiera hasta final de año”, había comenzado el compañero de Colapinto en declaraciones a F1 TV. Ahora bien, el problema es que la FIA estableció hace varios años la normativa de los límites presupuestarios, de manera tal de que los más poderosos económicamente no salgan ganando por su riqueza sobre los equipos más chicos.

De ahí que Gasly haya señalado que el A526 seguirá como está hasta el cierre de temporada en Abu Dhabi, por lo que todos los esfuerzos se centrarán en comenzar a planificar a su sucesor. “Creo que prácticamente estamos en el límite de nuestro techo presupuestario. Y desde el punto de vista estratégico, no tenemos nada en preparación. Así que este es el coche que tendremos hasta final de año”, agregó el francés.

En cuanto a la lucha por el liderato de la zona media con Racing Bulls, que se mantiene delante por 33 puntos, Pierre recordó el doble podio del GP de Brasil 2024, por lo que no pierde las esperanzas con una épica remontada. “Hay una gran diferencia en el campeonato, pero nada es imposible. Recuerdo que en 2024 tuvimos un año terrible y llegamos a Brasil. Y, de repente, tuvimos a los dos Alpine en segundo y tercer lugar. Así que, por ahora, todavía podemos soñar”, cerró.

Alpine solo sumó un punto este fin de semana.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de los Estados Unidos 2026