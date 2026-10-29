Fórmula 1: el motivo detrás de la ausencia de Max Verstappen en la FP1 del GP de México

Tras haber quedado en el tercer lugar del GP de los Estados Unidos detrás de Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen se quedó sin chances de recuperar el título de la Fórmula 1, que podría definirse este domingo a favor del italiano de Mercedes. Sin el campeonato en la mira, el as de Red Bull no participará este viernes de la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México, tal como sucedió hace unos meses en Monza.

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Al igual que en aquella ocasión, el piloto neerlandés cederá su asiento para que Ayumu Iwasa pueda cubrir una de las sesiones obligatorias de novatos, las cuales son cuatro por año por reglamento. De hecho, la escudería austriaca ha subido al japones al RB22 en dos ocasiones, por lo que su presencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez será la tercera del 2026 y hará que solamente quede una práctica pendiente para Red Bull.

Claro que el tetracampeón del mundo volverá a subirse a su monoplaza para la FP2 que se realizará por la tarde, de manera que contará con dos entrenamientos en la previa a la clasificación. Si bien Max ya no tiene chances matemáticas de ser campeón este año, la idea del equipo es cerrar la temporada de la mejor manera y reunir información para el desarrollo del RB23 que hará su debut en 2027.

Por fuera de la situación de Verstappen, lo cierto es que son varios los equipos que optaron por la FP1 de Ciudad de México para poner a novatos al volante. De hecho, Alpine confirmó que subirá a Gabriele Minì en lugar de Franco Colapinto, mientras que Fred Vesti se subirá al W17 de George Russell en Mercedes, justo en el fin de semana en el que Antonelli podría consagrarse campeón con solo sumar dos puntos.

Además, Freddie Slater tendrá su debut en un coche de F1 con Audi, a la vez que Ryo Hirakawa saldrá a la pista con los colores de Haas. Por último, Luke Browning se subirá al Williams y Colton Herta reemplazará a Valtteri Bottas en Cadillac, que este miércoles confirmó la renovación de Sergio Pérez, el piloto local de este fin de semana, con un contrato hasta finales del 2029.

Iwasa forma parte de Red Bull desde 2021.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de los Estados Unidos