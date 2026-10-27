La bronca de Max Verstappen con los dos problemas que tuvo Red Bull en Austin: “Un desastre”

Tras haber ganado los GPs de Baréin (Malasia) y Singapur, Max Verstappen no tuvo un buen desempeño este fin de semana en el Circuito de las Américas, donde inicialmente había ilusionado su segundo lugar en la clasificación. Sin embargo, el RB22 volvió a mostrar falencias en la carrera y la estrategia de Red Bull tampoco fue acorde, lo que hizo que termine en el tercer puesto en el GP de los Estados Unidos de la Fórmula 1.

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Para comenzar, el piloto neerlandés no tuvo una buena largada debido a la evidente pérdida de potencia del monoplaza, misma situación que atravesó Isack Hadjar, quien se vio superado por las dos Ferrari en los primeros metros. De hecho, Verstappen fue rebasado por Charles Leclerc, aunque luego recuperó la posición en esa misma primera vuelta, por lo que se atrevió a bromear al respecto.

“No perdí una posición, así que no fue tan mala. Es normal. Mi salida fue normal, simplemente consistentemente una m…”, comenzó el tetracampeón del mundo en la conferencia de prensa postcarrera, sin terminar la palabra para evitar una sanción. Pero eso no fue todo lo que perjudicó a Max en Austin, donde también volvió a tener problemas con la radio, tal como había sucedido hace unas semanas en el GP de Singapur.

En aquella ocasión, Gianpiero Lambiase no podía escuchar al neerlandés y solucionaron el problema con gestos a través de la activación de botones, pero la situación fue más compleja en esta oportunidad, ya que el piloto era quien no escuchaba al equipo. “No es la segunda vez. Ya es, no sé cuántas veces este año. ¡Quizás deberíamos empezar a comunicarnos en lenguaje de señas! Probablemente también sea más barato”, bromeó.

Por fuera del chiste, lo cierto es que Verstappen reconoció que fue una carrera compleja con los inconvenientes que tuvo el RB22. “Sí, es un desastre. Es realmente frustrante, para ser honesto”, cerró el neerlandés, que también había señalado el error en la estrategia de Red Bull al optar por los neumáticos blandos y medios a pesar de que otros equipos mostraban un buen rendimiento con la goma dura, que finalmente fue la predominante el fin de semana.

El neerlandés consiguió su décimo podio del año.

Verstappen, sin chanes por pelear el campeonato

A pesar de la minúscula esperanza que se había encendido con sus dos triunfos, Verstappen ya quedó matemáticamente fuera de la lucha por el campeonato al haber terminado por detrás de Andrea Kimi Antonelli. El italiano lidera con 365 puntos cuando quedan 125 en juego con las últimas cinco fechas, mientras que el neerlandés está cuarto con 236, a cinco de Lewis Hamilton y a seis de George Russell, quienes todavía tienen chances matemáticas.