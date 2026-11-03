La bronca de Alpine por las sanciones que dejaron a Franco Colapinto fuera de los puntos: "Decepcionante"

Gracias a una notable largada, Franco Colapinto había logrado meterse entre los diez primeros en el GP de México y tuvo una buena estrategia que le permitió cruzar la línea de meta en el octavo lugar. Su regreso a los puntos en la Fórmula 1 fue muy celebrado en Alpine, que por la noche recibió la amarga noticia de que los comisarios habían sancionado al pilarense con diez segundos que lo dejaban prácticamente fuera de los puntos.

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De acuerdo con los comisarios de la FIA, el piloto argentino no bajó la velocidad lo suficientemente rápido en cuando se estableció la bandera amarilla, mismo problema que tuvo Pierre Gasly. No obstante, el francés incluso se tardó más en llegar a la velocidad establecida por el reglamento y ya lo hizo con dobles amarillas, por lo que recibió una sanción Stop and Go (30 segundos) que lo dejaron en el fondo.

Como resultado, Alpine se quedó con las manos vacías tras haber quedado con sus dos pilotos en la zona de puntos, por lo que el equipo hizo un descargo a través de las redes sociales por lo sucedido. “Las sanciones impuestas a ambos coches tras la carrera hacen que nos vayamos de Ciudad de México sin puntos. Es una forma decepcionante de terminar el fin de semana, después de una carrera positiva tanto para Pierre como para Franco”, escribieron desde la escudería francesa en su cuenta de Instagram.

A pesar del posteo, lo cierto es que el equipo de Enstone no apeló a la decisión de los comisarios, sino que agachó la cabeza y aceptó la doble sanción que le impidió sumar un total de ocho puntos para el campeonato. Y es que Colapinto había subido virtualmente al séptimo puesto con la sanción de Oscar Piastri por chocar a Arvid Lindblad, mientras que el galo había quedado noveno, también favorecido por lo sucedido con el australiano.

Cabe mencionar que la decisión de la FIA generó mucho descontento en las redes sociales, donde los fans comenzaron a criticar a los jueces por la determinación. Una de las cosas que más molestó a los aficionados fue el punto en la Superlicencia que recibió el argentino, lo que generó la comparación con Piastri, que solo recibió sanciones de carrera a pesar de haber provocado el abandono de Lindblad.

Alpine sigue con 69 puntos en el campeonato.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de México, la Fórmula 1 no se tomará descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Autódromo José Carlos Pace. Allí se desarrollará el Gran Premio de Brasil por la vigésima fecha entre el 6 y 8 de noviembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.