La sanción a Franco Colapinto arruinó su fin de semana en México: pasó de 7° a 15°

La cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue bastante caótica, con varios incidentes que le dieron algo de emoción a una carrera con escasos rebases en pista. De hecho, Franco Colapinto aprovechó la largada para escalar hasta el séptimo lugar, aunque luego fue retrocediendo con las recuperaciones de los McLaren y terminó en el octavo puesto, lo que representó un buen regreso a los puntos después de cuatro fechas sin sumar en la Fórmula 1.

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Ahora bien, uno de los incidentes que tuvieron lugar en el Gran Premio de México ocurrió en la vuelta 59, apenas unos minutos después del relanzamiento por el accidente de Valtteri Bottas. En esta ocasión, no se trató de una falla en un coche, sino de un alevoso error de Oscar Piastri, que dejó afuera de la carrera a Arvid Lindblad en su intento por superarlo en el duelo por la séptima posición.

El australiano no cedió espacio a pesar de no tener la trompa delante del Racing Bulls y terminó provocando que los coches se crucen, de tal manera que el VCARB03 perdió la suspensión trasera izquierda al engancharse con el MCL40. A causa de esto, debió ingresar nuevamente el Safety Car, se pusieron banderas amarillas y los comisarios iniciaron una investigación que iba a resolverse después de la carrera.

Colapinto subió al séptimo lugar por una sanción.

Pasada la victoria de Max Verstappen y la consagración de Andrea Kimi Antonelli, la FIA comenzó a lanzar los comunicados sobre los incidentes y finalmente confirmó una sanción de diez segundos para Piastri. Como consecuencia de esto, Franco, que había quedado a menos de un segundo del oceánico, ganó una posición post carrera, de manera que su resultado final en el GP de México pasaba a ser un séptimo lugar.

Por qué sancionaron a Colapinto en México

No obstante, la peor noticia para el ex Williams llegó más tarde: lo penalizaron por no reducir la velocidad lo suficiente mientras estaban las banderas amarillas. Como consecuencia, lo "castigaron" con diez segundos, por lo que pasó del 7° al 15° sitio definitivo en el cierre. En términos de puntos, esto quiere decir que el argentino pasó de sumar seis a ninguna unidad en el campeonato, además de que su compañero francés Pierre Gasly tampoco terminó en el top diez.