Los datos que explican la sanción a Franco Colapinto que lo dejó sin puntos en el GP de México

Franco Colapinto había cruzado la línea de meta en el octavo lugar este domingo en el GP de México de la Fórmula 1, lo que se traducía en un regreso a los puntos después de tres fechas consecutivas sin sumar. Sin embargo, el pilarense, que había pasado al séptimo lugar por la sanción a Oscar Piastri, recibió una penalización postcarrera que lo dejó fuera de la zona de puntos al hacerlo retroceder hasta el decimoquinto lugar.

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Los comisarios analizaron la velocidad del A526 al momento de instaurarse las banderas amarillas, producto del accidente de Piastri con Arvid Lindblad, y consideraron que el piloto argentino no bajó lo suficiente la velocidad. De acuerdo con el artículo B1.8.4a del reglamento, la velocidad debe bajar un 5% en estas condiciones, pero Colapinto apenas perdió 18 centésimas en el microsector 4, por lo que la merma fue de un 2,9%.

Como consecuencia de no haber llegado a una reducción equivalente al 5% de su velocidad en las vueltas previas por ese mismo microsector, los jueces le aplicaron una penalización de diez segundos al pilarense, además de un punto en la Superlicencia. No fue el único caso, ya que Pierre Gasly tampoco bajó la velocidad lo suficiente, aunque su caso fue peor al tratarse de la doble bandera amarilla.

Por consiguiente, el francés recibió una de las penalizaciones más duras de la F1 con un Stop and Go, aunque por haberse confirmado después de la carrera, se tradujo en una sanción de 30 segundos. Como resultado, Gasly, que había terminado décimo y podía escalar al noveno con lo sucedido con Piastri, cayó hasta el último lugar entre los pilotos que cruzaron la línea de meta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ahora bien, en las últimas horas salieron a la luz datos que mostrarían ciertos manejos internos de la FIA destinados a perjudicar al equipo francés, sobre todo por lo sucedido con Liam Lawson. Según informaron en Carburando, el neozelandés de Racing Bulls tampoco bajó la velocidad al mínimo requerido, sino que llegó a un 2,3%, pero no fue sancionado y culminó en el séptimo lugar del clasificador definitivo.

Colapinto acumula cuatro fechas sin sumar.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de México 2026