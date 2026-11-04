El video que usó Alpine para defender a Colapinto tras la polémica sanción en México

La sanción que dejó a Franco Colapinto sin puntos en el Gran Premio de México continúa generando polémica. Después de una de sus mejores actuaciones de la temporada 2026, el argentino recibió 10 segundos de penalización por considerar los comisarios que no había reducido suficientemente la velocidad en un sector con bandera amarilla.

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Pero las imágenes desde la cámara ubicada en su Alpine A526 permiten observar por qué el equipo francés intentó defender a su piloto.

En el video se ve a Colapinto llegando al sector mientras delante suyo peleaban Oscar Piastri y Arvid Lindblad.

El contacto entre ambos termina con el Racing Bulls de Lindblad contra las defensas.

Instantes después aparece el argentino.

La señal cambió cuando Colapinto ya estaba llegando

Uno de los detalles que abrió el debate está en los paneles luminosos del circuito.

Cuando Colapinto se aproxima al accidente, la señal aparece inicialmente en verde.

En cuestión de instantes cambia a amarillo, justo cuando el argentino está llegando al sector donde se encontraba detenido el auto de Lindblad.

El onboard también registra que su ingeniero, Stuart Barlow, le había pedido segundos antes que intentara acelerar.

Después aparece la bandera amarilla y posteriormente se activa el Auto de Seguridad.

Por eso, Alpine argumentó frente a los comisarios que el piloto había reaccionado ante la situación y presentó telemetría y pruebas fotográficas para respaldar su posición.

Qué dijo la FIA

Los comisarios revisaron datos del sistema de señalización, imágenes, tiempos, telemetría, comunicaciones por radio y la cámara onboard del auto número 43.

Sin embargo, consideraron que no existían pruebas suficientes para demostrar que Colapinto había reducido la velocidad de manera perceptible dentro del sector de bandera amarilla.

La sanción fue de 10 segundos y además recibió un punto en su Superlicencia.

La decisión hizo caer al argentino hasta el 15° puesto de la clasificación final.

Había cruzado la bandera a cuadros octavo y, después de otra penalización aplicada a Piastri, había quedado momentáneamente en posición de avanzar todavía más.

La zona gris del reglamento

El debate aparece por la manera en que está redactada la normativa.

El artículo B1.8.4 del Reglamento Deportivo 2026 establece que ante una bandera amarilla simple el piloto debe reducir la velocidad y estar preparado para cambiar de dirección.

También señala que los comisarios esperan observar una frenada anticipada o una reducción “discernible” de la velocidad.

El reglamento, sin embargo, no establece una cifra exacta de cuánto debe disminuir.

No existe, por ejemplo, una obligación automática de reducir 20, 30 o 40 km/h.

Por eso, la interpretación queda en manos de los comisarios mediante el análisis de la telemetría.

Un detalle también favoreció a Colapinto

La propia resolución de la FIA muestra que existieron dudas sobre parte de la secuencia.

Antes de la bandera amarilla simple hubo un sector bajo doble amarilla.

En ese caso, los comisarios determinaron que existían dudas suficientes sobre si Colapinto había tenido tiempo de recibir la advertencia, por lo que decidieron no sancionarlo por esa instancia.

El castigo quedó limitado al siguiente sector.

Así, el video no anuló la sanción, pero sí dejó expuesta la principal discusión: Colapinto pasó de encontrar una pista señalizada en verde a una situación de bandera amarilla en apenas unos instantes, y Alpine sostuvo que su reacción había sido suficiente.

Los comisarios interpretaron lo contrario.

Y una diferencia de apreciación terminó costándole al argentino uno de sus mejores resultados del año y valiosos puntos para Alpine.