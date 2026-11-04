Durante un debate en el programa F90 por ESPN, el histórico ex arquero de Boca Juniors Oscar Córdoba sorprendió al analizar el peso de los líderes en la cancha y comparar la presencia de Leandro Paredes con la de Juan Román Riquelme. En una charla centrada en el manejo de los tiempos, la personalidad y el vínculo con los árbitros, el colombiano detalló cómo influyen los referentes en el desarrollo de los partidos.

{{{htmlAmp}}}

La conversación, conducida por Sebastián El Pollo Vignolo junto a los panelistas Diego Latorre y Federico Bulos, comenzó a partir del recuerdo de cómo la defensa de su época coordinaba los movimientos para marcar y adelantar las líneas. En ese marco, Córdoba destacó el rol que cumplían futbolistas como Jorge Bermúdez y Walter Samuel a la hora de ordenar y no quedar descompensados en el retroceso.

El paralelismo de Oscar Córdoba entre Paredes y Riquelme

Al debatir quién asume esa clase de responsabilidades en la actualidad, Córdoba no dudó en destacar la figura del mediocampista de la Selección Argentina. "Paredes maneja todo el partido. Por todas partes", afirmó el exarquero, al remarcar la presencia que demuestra en los encuentros decisivos y en cada sector del terreno.

En esa misma línea, el colombiano trazó un paralelismo directo con el ídolo xeneize: "Me hace recordar mucho a, entendiendo las proporciones, Riquelme. Riquelme venía, te recibía la pelota al lado de nosotros y la llevaba al frente". Para ilustrar esa cualidad, recordó momentos históricos como el enfrentamiento ante Real Madrid, donde el enganche se hacía cargo del balón sin importar la presión rival.

La relación con los árbitros y el trabajo sucio en la cancha

A pesar de las similitudes en el control del juego, la mesa planteó una clara diferencia en cuanto al trato con las autoridades del partido. Consultado sobre si Román discutía con los jueces, Córdoba fue contundente: "Cero. A Riquelme le pegaban, dejaba la pelota ahí y se iba. Y esperaba que le pegaran, dejaba la pelota ahí y se iba. Nunca lo vi disputar algo con el árbitro".

En aquel equipo multicampeón, esa tarea quedaba en manos de otros compañeros. Córdoba recordó cómo intervenían jugadores como Diego Cagna, Raúl Cascini o Mauricio Serna. "Chicho siempre iba y frenteaba al árbitro. Se paraba en la mitad, se paraba así, lo miraba hacia arriba", relató entre risas sobre la actitud del volante central. Respecto a su propia conducta, el arquero aclaró: "Yo nunca me metía con el árbitro, yo tenía que estar en el juego".

Asimismo, Córdoba puntualizó la claridad táctica que transmitía la última línea para evitar sanciones innecesarias: "Jorge no te permitía eso. Jorge o te mandaba a Walter o él iba y estaba encima. La lectura que daba Jorge desde atrás era muy clara".

El manejo de los tiempos según Diego Latorre

Por su parte, Diego Latorre intervino para profundizar en el impacto psicológico que generaba el estilo de Román en los rivales, más allá de no confrontar verbalmente con la terna arbitral.

"Riquelme en una época en la que todos corren y todos quieren el compromiso primero con el esfuerzo, te pone la pelota bajo la suela y es una declaración de coraje que saca de quicio a cualquiera", explicó el panelista. Para cerrar, sintetizó la trascendencia de esa postura en la cancha: "No manejaba al árbitro, pero sí la psicología del partido, manejaba el tempo del partido".