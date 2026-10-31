Atención, Boca: Conmebol modificó el horario de la final de Copa Sudamericana ante Mineiro

La Conmebol cambió el horario de la final de Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Boca Juniors ya conoce el horario previsto para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. La Conmebol informó que el partido comenzará a las 19.30 de Argentina del sábado 21 de noviembre, en Barranquilla, tras la circulación de distintas informaciones que señalaban que sería a las 20. En Colombia, donde se disputará la definición, el encuentro arrancará a las 17.30.

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Por qué cambió el horario de la final entre Boca y Atlético Mineiro

La programación inicial ubicaba el partido a las 17 de Colombia, es decir, las 19 de Argentina. Luego circuló la posibilidad de retrasarlo una hora por las altas temperaturas habituales de la tarde en Barranquilla, lo que habría llevado el inicio a las 20 en Argentina.

Finalmente, la Conmebol comunicó que el encuentro comenzará a las 17.30. Es decir, media hora más tarde que la programación inicial y media hora antes de las 20, horario argentino, que se habían mencionado en versiones posteriores.

La definición por la Copa Sudamericana reunirá en Colombia a dos equipos que llegaron a la última instancia tras superar sus respectivas semifinales. Boca eliminó a Vasco da Gama en Brasil, mientras que Atlético Mineiro dejó en el camino a Montevideo City Torque.

A qué hora jugará Boca la final de la Copa Sudamericana

El Xeneize y el Galo se enfrentarán en una final única en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. De acuerdo con TyC Sports e Infobae, el horario comunicado es el siguiente:

Argentina: 19.30.

Brasil: 19.30, hora de Brasilia.

Colombia: 17.30, hora local de Barranquilla.

La fecha no cambia: Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán el título el sábado 21 de noviembre de 2026. Para los hinchas argentinos que viajen a Colombia, el dato es importante por la diferencia de dos horas entre ambos países.

Entradas para Boca vs. Atlético Mineiro: qué se sabe

La venta de entradas comenzó el miércoles 28 de octubre con una primera etapa de categoría 2, exclusiva para personas de nacionalidad colombiana residentes en Colombia. Esas localidades se agotaron pocas horas después de su lanzamiento, según TyC Sports.

El viernes 30 se abrió una nueva etapa para el público general. La categoría 2, correspondiente a la tribuna Oriental, tiene un precio de 180 dólares. La categoría 1 figura a 250 dólares, de acuerdo con la nformación oficial de Conmebol. La disponibilidad puede variar, por lo que debe verificarse en la plataforma de venta.

Las localidades destinadas exclusivamente a las hinchadas de los finalistas corresponden a la categoría 3 y cuestan 90 dólares. La Conmebol indicó que coordina con ambos clubes las condiciones de esa etapa y que informará su fecha de inicio por los canales oficiales.

Según TyC Sports, cada club dispondrá de 12.000 entradas populares: la cabecera norte estará destinada a los simpatizantes de Boca y la sur, a los de Atlético Mineiro.

Cómo registrarse para recibir novedades

La Conmebol invita a los interesados a completar un prerregistro en la plataforma oficial de entradas para agilizar la compra cuando se habilite la etapa correspondiente. Ese registro no garantiza una localidad: la adquisición dependerá de las condiciones y la disponibilidad que se informen.

La venta de los sectores exclusivos para ambas hinchadas también se realizará mediante la plataforma oficial. Antes de viajar o comprar, los simpatizantes deberán consultar allí y en los canales de Boca Juniors las novedades sobre fechas, requisitos y accesos al estadio.