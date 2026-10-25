Cómo le fue a Boca en las finales de la Copa Sudamericana

Después de ganarle por 3-2 a Vasco da Gama en el resultado global, Boca se encuentra clasificado a la final de la Copa Sudamericana y tendrá que medir fuerzas con Atlético Mineiro si quiere consagrarse campeón. Esto invita a repasar su recorrido por el certamen y cuántas finales disputó a lo largo de la historia. Una competencia que lo puede depositar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

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El Xeneize ingresó al certamen desde los 16avos de final después de quedar como tercero en la instancia de grupos de la máxima competencia internacional a nivel de clubes. En dicha ronda le ganó a O'Higgins de Chile por 4-3 en disparos desde el punto penal. Mientras que en los octavos de final goleó por 7-1 a Recoleta de Paraguay, y para cuartos de final se produjo el duelo frente a San Pablo, donde se impuso por 2-1. Luego llegó el momento de enfrentarse con Vasco da Gama, que lo eliminó por una mínima diferencia en el resultado global.

Si se repasa el historial de Boca dentro de la Copa Sudamericana, es posible apreciar que se consagró campeón en dos oportunidades. La primera vuelta olímpica se gestó en la temporada 2004, cuando le ganó 2-0 a Bolívar de Bolivia en la Bombonera después de haber perdido 1-0 en la ida.

Mientras que en la edición de la temporada 2005 se registró el bicampeonato, producto de haberle ganado a Pumas de México en la instancia de los penales. En aquella oportunidad, los equipos empataron tanto en la ida como en la vuelta 1-1 y tuvieron que sacarse diferencias desde los 12 pasos. La victoria llegó por medio de un 4-3.

Pasaron más de 20 años para que el Xeneize nuevamente se encuentre cerca de alcanzar la gloria que la Copa Sudamericana le entrega al ganador y el boleto que lo deposita de manera directa a la Copa Libertadores de la siguiente temporada. En esta oportunidad, el adversario será Atlético Mineiro, que viene de ganarle por 3-2 a Montevideo City Torque. Un equipo menor que sobre el final del encuentro de vuelta comenzó a encontrar los goles, pero el tiempo no estuvo de su lado para igualar la serie y mandarla a los disparos desde el punto penal.

Qué otra final puede Boca disputar

Por otro lado, se debe considerar que Boca se encuentra en la semifinal de la Copa Argentina y debe medir fuerzas con Banfield el próximo 14 de noviembre. Mientras que la llave del otro lado expone el duelo entre Platense y Atlético de Tucumán. Lo particular es que el Xeneize se encuentra ante la chance de sumar dos títulos en menos de un mes y de acceder de manera doble a la Copa Libertadores. Lo que aumentará la cantidad de equipos argentinos en el certamen porque no puede ocupar dos plazas de acceso.