Escándalo: Nati Jota le tiró los perros a un jugador de Boca que está en pareja

Nati Jota volvió a quedar en el centro de la polémica. La conductora de Olga publicó un mensaje en las redes dedicado a un futbolista del plantel de Boca, y en pocas horas se encontró con una ola de reacciones negativas de los hinchas xeneizes, que no le perdonaron el gesto.

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El festejo que desató todo

El origen del revuelo fue la clasificación del equipo de Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena a la final de la Copa Sudamericana. El martes 20 de octubre, Boca se impuso 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes. Fue una noche especial para el club: un triunfo de visitante en uno de los estadios más emblemáticos del continente, con el pasaje a la definición del torneo como premio.

Tras el pitazo final, El Canal de Boca difundió videos de la celebración en el vestuario, con varios jugadores bailando y con el torso al descubierto. Entre todas esas imágenes, la conductora se detuvo en una sola figura: Marco Pellegrino, el defensor central del conjunto azul y oro, que aparecía festejando junto a sus compañeros.

El mensaje de Nati Jota

Un fanático de Boca compartió en X una imagen del zaguero durante los festejos, y Nati Jota la citó desde su cuenta. Su comentario fue breve: “Rivales, no enemigos. Felicitaciones, Boca”.

La frase retoma el lema que suele usarse para bajarle el tono a la rivalidad entre hinchas de Boca y River. Pensado como un guiño humorístico y un elogio al jugador, el posteo no tuvo la recepción que la conductora seguramente esperaba.

La reacción de los hinchas

Las respuestas se multiplicaron rápidamente y la mayoría fueron en tono de reproche. “Alejate de mis centrales”, le escribió un usuario. Otro fue más allá: “Alejate, degenerada. Quedate con Martínez Quarta”.

Algunos cuestionaron que se metiera en el tema: “¿En todas tenés que subirte? Por Dios”. Otros apuntaron directamente contra su postura pública: “Ay Nati, qué feo que llevas la bandera del ‘paje*o’ y andás poniendo esto. ¿Y la doble vara?”.

Hubo también quienes sintieron que el comentario empañó un momento de alegría para el mundo Boca: “Todo era risa hasta que llegaste vos”, resumió un internauta.

Paradójicamente, el mensaje apelaba a una consigna pensada para tender puentes entre hinchadas rivales, pero terminó generando el efecto contrario. Lejos de recibir el comentario como un gesto de buena onda, buena parte de los simpatizantes xeneizes lo interpretó como una intromisión en una celebración que sentían propia. Así, una broma terminó convertida en una nueva controversia para la conductora en las redes.