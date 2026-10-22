Los 4 jugadores que Boca pierde para la final de la Sudamericana

Después de haberle ganado a Vasco da Gama por 3-2 en el global, Boca se encuentra clasificado a la final de la Copa Sudamericana y se tendrá que medir con Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, que viene de eliminar a Montevideo City Torque. En la previa para dicho partido, se desprende que el Xeneize no podrá contar con cuatro jugadores que podrían ser de gran ayuda para el cuerpo técnico al momento de armar el once inicial.

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El próximo 21 de noviembre se va a conocer al ganador de la segunda competencia de clubes de la región sudamericana, pero en Boca hay cuatro jugadores que no cuentan con el aval médico para entrenar a la par de sus compañeros y mucho menos para tener minutos dentro del campo de juego del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Los lesionados con los que Boca no podrá contar para la final de la Copa Sudamericana son Tomás Belmonte, que sufrió una rotura de meniscos; Agustín Marchesín, que se está recuperando de una rotura de ligamentos cruzados; Adam Bareiro, que fue operado en la zona lumbar y su vuelta está prevista para la temporada 2027; y Tomás Aranda, que padece una fractura de peroné.

Las lesiones mencionadas exponen que los jugadores tienen un largo tiempo por delante para poder recuperarse y sumar minutos, es por ello que se encuentran descartados de gran manera. El único que será evaluado de gran manera hasta el día de la final es Leandro Paredes, que acaba de superar un desgarro de grado dos en pocos días, cuando lo normal es que se encuentre afectado entre tres y cuatro semanas.

Es por ello que el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena decidirá en qué partidos contará con la presencia del capitán dentro del campo de juego. Esto es producto de que cualquier paso en falso puede llegar a hacer que lo pierda de cara a uno de los partidos más importantes para Boca en la vigente temporada. De hecho, se menciona que hay chances de que no sume minutos frente a Independiente en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura.

Fuerte demanda para viajar a Colombia

A partir de la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana, los vuelos hacia Colombia desde la Argentina sufrieron un fuerte incremento por la demanda que se generó. Son varios los hinchas que quieren estar presentes en Barranquilla para tratar de disfrutar de una posible consagración internacional.

Los valores de los vuelos desde el territorio argentino arrancan desde 2,5 millones de pesos y pueden llegar a superar los 7 millones. Este último valor corresponde a una opción que se encuentra destinada para unos pocos porque es premium, directa y no dispone de escala en otros países.