Boca vs. River: fecha, horario, quién es el árbitro y dónde ver en vivo el Superclásico del Torneo Clausura 2026

Boca Juniors y River Plate se preparan para disputar una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, se jugará este domingo 1° de noviembre, desde las 15 (horario argentino), en La Bombonera. Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en uno de los partidos más esperados del campeonato.

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El árbitro, de 39 años, dirigirá su cuarto Superclásico y tendrá como asistentes a Maximiliano Del Yesso y Pablo González. En tanto, Silvio Trucco y Gastón Suárez estarán a cargo del VAR. De esta manera, Ramírez estará al frente del enfrentamiento entre los dos equipos más populares del país por tercer año consecutivo.

Dónde ver Boca vs. River en vivo

El Superclásico entre Boca y River se podrá ver en vivo por televisión a través de TNT Sports y ESPN Premium, las señales que cuentan con los derechos de transmisión del fútbol argentino. Se pueden ver contratando el Pack Premium mediante las plataformas de streaming Flow, DGO y Telecentro Play, según el servicio contratado y el acceso correspondiente a las señales deportivas. El encuentro comenzará a las 15 y se disputará en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera.

Los antecedentes de Nicolás Ramírez dirigiendo el Superclásico

Ramírez estará al frente del Superclásico por cuarta vez. Su debut fue el 21 de septiembre de 2024, cuando River venció 1-0 a Boca en La Bombonera con un gol de Manuel Lanzini. Aquella tarde, el VAR anuló un tanto de Milton Giménez por una mano previa y hubo fuertes reclamos del conjunto xeneize.

En 2025 dirigió los dos enfrentamientos entre ambos. En el primero, River ganó 2-1 en el Monumental, con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi. Miguel Merentiel había marcado para Boca.

Nicolás Ramírez, el árbitro del partido

El último antecedente fue el 9 de noviembre de 2025, cuando Boca se impuso 2-0. River cuestionó una acción previa al primer gol y también un penal sancionado inicialmente por Ramírez, quien luego modificó su decisión tras revisar la jugada en el VAR.

Cómo llegan Boca y River al Superclásico

Boca llega fortalecido después de vencer 1-0 a Independiente y asegurarse la clasificación a los octavos de final. El equipo de Rodolfo Arruabarrena suma 27 puntos en la zona A y lidera la Tabla Anual con 57 unidades. Además, continúa en carrera en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

River, por su parte, derrotó 1-0 a Racing en el Monumental y ocupa el cuarto puesto de la zona B, con 23 puntos. En la Tabla Anual acumula 52 unidades y busca acercarse a los puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2027.