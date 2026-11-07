Cuándo juega Boca la final de la Copa Sudamericana vs. Atlético Mineiro

Boca Juniors espera por la final de la Copa Sudamericana en la que enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil en Barranquilla, Colombia. El "Xeneize" que comanda Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que da pelea en todos los frentes en este 2026 sueña con romper la racha de 18 años sin títulos internacionales. El último fue la Recopa Sudamericana en 2008 después de levantar la Libertadores y en pocos días afrontará este desafío trascendental para sumar un trofeo más.

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El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre a las 19.30 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Sin dudas, será la gran oportunidad del elenco "Azul y Oro" después de perder tres finales de Libertadores (2003, 2018 y 2023) para volver a ser campeón a nivel continental. Además, está en semifinales de la Copa Argentina donde se cruzará con Banfield y clasificó a los playoffs del Torneo Clausura.