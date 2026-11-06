El guiño de Conmebol a Boca para la final de la Sudamericana que festejaron todos los hinchas: "Corazón"

Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre por la final de la Copa Sudamericana con el objetivo de levantar un título internacional que rompa la racha de 18 años. En la antesala de la definición de la tabla anual del Clausura y a dos semanas del encuentro que se desarrollará en Barranquilla, Colombia, la Conmebol le dio un guiño inesperado al "Xeneize". El mismo tiene que ver justamente con uno de los útlimos trofeos que el elenco argentino ganó a nivel continental.

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El posteo de la Conmebol que festejó todo Boca en la antesala de la final de la Sudamericana

"Leandro Paredes, el corazón de Boca Juniors", escribieron en la cuenta oficial de la Copa Sudamericana con dos imágenes del volante campeón de todo con la Selección Argentina vestido con la indumentaria del club. Lo llamativo en la ropa son tanto las medias como el short, que son de color amarillo. Casualmente, el conjunto de La Ribera usó el mismo kit en la final de vuelta de la Libertadores 2007 donde ganó por 2 a 0 con el doblete de Juan Román Riquelme, hoy presidente de la institución.

Un año después Boca obtuvo la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí, aunque ya lo hizo con su ropa habitual. Por eso, el posteo de la Conmebol despertó la ilusión de los hinchas que sueñan con que el equipo rompa la racha de 18 años sin títulos internacionales y la publicación generó aún más expectativa al respecto. Para colmo, el "Xeneize" atraviesa un inmejorable momento en el que está cerca de consagrarse campeón de la tabla anual, jugará la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield y definirá el certamen continental contra Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla, además de disputar los playoffs del Clausura.

El posteo de la Conmebol que festejó todo Boca antes de la final de la Copa Sudamericana

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El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. La Conmebol aún no confirmó el horario de dicho compromiso que enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay. El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí. Luego de ello, el conjunto "Azul y Oro" perdió tres finales de Libertadores contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023).

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