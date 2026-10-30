Sonríe Boca antes del Superclásico vs. River: que pasó con Atlético Mineiro para la final de la Sudamericana

Mientras Boca Juniors piensa en el Superclásico contra River Plate de este domingo en La Bombonera, llegan noticias de Brasil por Atlético Mineiro y son buenas para la final de la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo Domínguez perdería a dos figuras importantes para el sábado 21 de noviembre después de haber sufrido lesiones que los dejaron en duda. Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, con el plantel casi completo y peleando en todos los frentes, sonríe antes de medirse ante el rival de toda la vida.

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La baja de último momento en Atlético Mineiro que ilusiona a Boca pensando en la final de la Sudamericana

El "Galo" cayó por 1 a 0 ante el Cruzeiro por la fecha 33 del Brasileirao, pero el resultado fue lo menos destacado de la jornada. Vitao, zaguero de 18 años con mucha proyección que rápidamente se convirtió en figura chocó contra al arquero y compañero Gabriel Delfim, lo cual obligó al ingreso de una ambulancia a la cancha para llevarlo a un hospital. Después del golpazo en su rostro, no se conocieron detalles del diagnóstico oficial pero sí generó preocupación pensando en lo poco que falta para el duelo contra el "Xeneize" en Colombia.

Por si esto fuera poco, el volante Reinier también tuvo que salir del verde césped después de una molestia muscular. El club tampoco informó la gravedad de dicha lesión y las dudas con respecto a su presencia el próximo 21 de noviembre crecieron. Para colmo, son varias las bajas de Eduardo Domínguez en su equipo y todos están entre algodones a tres semanas del encuentro más importante de la temporada.

Los lesionados de Atlético Mineiro a tres semanas de la final de la Sudamericana contra Boca

Hasta el momento hay seis futbolistas que no están al 100% de sus condiciones físicas para afrontar el encuentro ante el "Xeneize" del próximo sábado 21 de noviembre. El que más cerca está de volver es el arquero titular Everson, quien recibió el alta médica el 23 de octubre después de una fractura en uno de sus pies, pero aún Eduardo Domínguez no lo convocó. El delantero argentino Tomás Cuello también está en duda más allá de una dolencia en las costillas, aunque su situación es más favorable porque estuvo en la semifinal contra el Montevideo City Torque. En ataque también aparecen en duda Mateo Casierra y Thiago Borbas, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones al igual que el volante Fred y el defensor Ruan Tressoldi.

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El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. La Conmebol aún no confirmó el horario de dicho compromiso que enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay. El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí.