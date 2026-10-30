El guiño de Lionel Scaloni y la Selección Argentina para Boca pensando en la Copa Argentina

El calendario deportivo señala que Boca enfrentará a Banfield en el marco de la semifinal de la Copa Argentina en la jornada del próximo 14 de noviembre. Un encuentro que cae justo en medio de la última fecha FIFA y que amenazaba de gran manera al armado del once titular del Xeneize. No obstante, Lionel Scaloni tomó una decisión que fue más que bien recibida por Rodolfo Arruabarrena.

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El desarrollo de la fecha de los partidos internacionales de selecciones expone que la Argentina tendrá un partido el 13 de noviembre frente a Uruguay, mientras que el segundo se encuentra pactado para el 17 del mismo mes ante Costa Rica. En el armado de la lista de jugadores convocados figuraban tres nombres que se están luciendo de gran manera con la camiseta del Xeneize. Algo que encendía varias alarmas de cara a un partido tan importante.

Sin embargo, Lionel Scaloni comprendió que Leonel Flores, Milton Delgado y Lautaro Blanco no tendrán tanta acción en la fecha FIFA de noviembre y es por ello que tomó la decisión de liberarlos de la nómina con el fin de que Boca pudiera tenerlos frente a Banfield en la semifinal de la Copa Argentina.

De esta manera, no son tantas las bajas que Rodolfo Arruabarrena tendrá que afrontar en otro de los partidos más decisivos de la temporada, junto a la final de la Copa Sudamericana, que se encuentra programada para el sábado 21 de noviembre. Esto es producto de que no podrá contar con Álvaro Montero, que será convocado a Colombia, y hay grandes chances de que llegue el llamado desde Uruguay por Miguel Merentiel. Sin dudas, dos ausencias de peso en lugares claves del campo de juego.

Los jugadores a punto de recuperar

Por otro lado, se debe mencionar que Boca se encuentra muy cerca de recuperar dos jugadores que podrían ser claves para el armado del once frente a Banfield en la semifinal de la Copa Argentina. Esto es producto de que Tomás Belmonte comenzó a entrenar a la par de sus compañeros porque cuenta con el alta médica tras superar una fractura de peroné. Una noticia más que interesante porque le permite al cuerpo técnico obtener un reemplazante para Leandro Paredes.

Mientras que el otro jugador que se encuentra cerca de conseguir el alta médica es Adam Bareiro, que de a poco va sumando nuevas cargas a su entrenamiento. Hay que recordar que dispone de una operación en la zona lumbar y cualquier presencia de dolor puede provocar que se regrese todo atrás. Algo similar sucedía con Edinson Cavani, a quien le costaba afrontar los entrenamientos con sus compañeros por las reiteradas molestias que sufría al desplazarse en las prácticas.