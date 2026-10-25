Además de la Sudamericana, las otras finales que Boca puede jugar en 2026

Son varias las finales que el Xeneize puede llegar a disputar en este 2026 en caso de que obtenga los resultados necesarios.

El calendario deportivo expone que Boca Juniors es uno de los mejores dentro del campo de juego por rendimiento deportivo y esto quedó expresado por su presencia en la final de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, hay un detalle más porque tiene chances de sumar minutos en otras instancias similares, las cuales pueden darle al equipo la chance de coronarse como uno de los mejores de la temporada.

{{{htmlAmp}}}

La final de la Sudamericana se encuentra pactada para el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, y el adversario a vencer será Atlético Mineiro de Brasil. De acuerdo con el reglamento que la CONMEBOL expone para este tipo de partidos, en caso de que haya una igualdad en el marcador, los dos equipos tendrán la posibilidad de sumar minutos en el tiempo suplementario. Luego llegará el momento de los penales en caso de que la igualdad se mantenga en el marcador.

Las otras finales que Boca puede jugar en el 2026

Por otro lado, se debe considerar que Boca se encuentra en la semifinal de la Copa Argentina y tiene un duelo programado para el 14 de noviembre frente a Banfield. En caso de ganarle, estaría disputando la final contra el ganador de Atlético Tucumán y Platense, que son los dos equipos restantes en el certamen. Al igual que la Copa Sudamericana, la copa nacional entrega un cupo para clasificar de manera directa a la instancia de grupos de la Copa Libertadores.

Otra de las chances que Boca dispone para disputar una final es avanzar de ronda dentro del Torneo Clausura y llegar a la final del mismo, que se encuentra programada para diciembre. El ganador se quedará con el título y el pasaje hacia otra final que disputará antes de que el 2026 llegue a su fin, porque la AFA programó para finales de diciembre la disputa del Trofeo de Campeones.

Luego, las competencias como Supercopa Argentina, Recopa Sudamericana y demás quedan programadas para la temporada 2027 debido al poco espacio que queda en el calendario, además de que los clubes necesitan liberar a sus jugadores para que tengan vacaciones y luego convocarlos para llevar a cabo la pretemporada.

Los jugadores que Boca pierde para la Sudamericana

Son cuatro los jugadores que Boca perdió para la final de la Copa Sudamericana porque sus recuperaciones señalan que se encontrarán disponibles recién para la pretemporada 2027. Algo que los descarta de gran manera de que sumen minutos frente a Atlético Mineiro.

Los lesionados son Tomás Belmonte, que sufrió una rotura de meniscos; Agustín Marchesín, que se está recuperando de una rotura de ligamentos cruzados; Adam Bareiro, que fue operado en la zona lumbar y su vuelta está prevista para la temporada 2027; y Tomás Aranda, que padece una fractura de peroné.