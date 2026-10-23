Alarma en Boca por la fecha FIFA: la preocupación que desvela al club

La proximidad de una etapa definitoria en el calendario encendió las alarmas en el mundo xeneize. Durante la emisión del programa F12 por ESPN, el periodista Martín Costa advirtió sobre la inquietud que atraviesa a Boca Juniors ante la inminencia de la próxima fecha FIFA de noviembre y la posibilidad de que varias piezas clave del plantel sufran complicaciones físicas mientras representan a sus respectivos combinados nacionales.

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El foco de conflicto radica en la cercanía entre los compromisos internacionales y los partidos decisivos que debe afrontar el equipo de la Ribera, con un cruce determinante frente a Banfield pautado en una ventana muy ajustada. En el piso televisivo se remarcó que ese compromiso reviste una importancia crucial, ya que representa el paso previo a disputar una final, lo que incrementa el nerviosismo del cuerpo técnico ante la eventual pérdida de futbolistas titulares.

El temor a las lesiones y el riesgo de ceder futbolistas

El debate se centró en el impacto directo que puede tener el desgaste de los viajes y la competencia de alta exigencia en las selecciones sudamericanas. Costa explicó que el principal temor dirigencial y deportivo pasa por la posibilidad concreta de que algún jugador regrese con inconvenientes musculares: el riesgo de que un integrante del plantel sufra un desgarro durante la convocatoria dejaría al equipo diezmado justo antes de una definición clave.

Frente a esta disyuntiva, en el programa se planteó la encrucijada de no poder evitar las convocatorias formales pero sí intentar mitigar el impacto en el armado del equipo. En ese sentido, Costa fue contundente respecto a los pasos a seguir por parte de la conducción del club: "Yo creo que se vienen charlas con los entrenadores", anticipó el cronista sobre las gestiones informales para coordinar esfuerzos con los cuerpos técnicos de los seleccionados.

Los jugadores apuntados por Argentina, Uruguay y Colombia

A la hora de repasar quiénes son los futbolistas del plantel que están bajo la lupa internacional para la ventana de noviembre, los nombres propios marcaron la agenda del debate. Para la Selección Argentina, la atención se posó sobre la situación de Flores como uno de los nombres que suena con fuerza en el radar del cuerpo técnico nacional, descartando de momento otras alternativas o evaluando suspensiones vigentes en la nómina habitual.

Por el lado de la Selección de Uruguay, el gran momento ofensivo abrió la discusión sobre la citación de Miguel Merentiel, quien ya formó parte de prelistas previas y sostiene un presente con alto nivel goleador, además de mencionarse la situación de Olaza. Finalmente, en el caso de la Selección de Colombia, el nombre de Montero apareció como otra de las posibilidades firmes que maneja el entrenador Lorenzo para integrar la delegación de su país.

Un calendario ajustado antes de la final

La superposición de competencias vuelve a poner en jaque la planificación del plantel profesional. Ceder jugadores a las selecciones implica no solo perderlos en jornadas de entrenamiento táctico bajo las órdenes del club, sino también afrontar la incertidumbre de cómo regresarán física y anímicamente a solo días de disputar partidos de máxima exigencia.

De este modo, Boca se prepara para encarar semanas de definiciones con la mirada puesta tanto en el rendimiento de sus futbolistas como en las listas definitivas de convocados, a la espera de que las conversaciones entre las partes permitan amortiguar el impacto en una recta final que no da margen de error.